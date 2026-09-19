Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart

Ev sahibi ekibin Caleb Taylor ve Camiel Neghli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı mücadelede, West Ham ikinci yarıda 6 dakika içinde Mohamadou Kante ve Konstantinos Mavropanos ile skora dengeyi getirdi.

Bu arada maçın 89. dakikasında Kante kırmızı kart gördü.