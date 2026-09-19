Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart
19.09.2026 17:22
Dünyanın gündeminde yer alan Milwall-West Ham derbisi büyük bir mücadeleye sahne oldu.
İngiltere Championship'te merakla beklenen derbi maçta Millwall ile West Ham 2-2 berabere kaldı.
Geçmişte yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı Londra derbisinde Millwall, 14 yıllık aranın ardından ilk kez West Ham'ı The Den Stadı'nda ağırladı.
Ev sahibi ekibin Caleb Taylor ve Camiel Neghli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı mücadelede, West Ham ikinci yarıda 6 dakika içinde Mohamadou Kante ve Konstantinos Mavropanos ile skora dengeyi getirdi.
Bu arada maçın 89. dakikasında Kante kırmızı kart gördü.
West Ham, bu beraberliğin ardından 15 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Milwall puanını 11 yaptı.
14 yıl aranın ardından ilk kez oynanan maç öncesi Londra sokaklarında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Buna karşın West Ham taraftarları, Millwall taraftarlarına kavga etmek için konum vererek davette bulundu.
TUZAĞA DÜŞTÜLER, GÖZALTINA ALINDILAR
Söylenen yere giden Millwall'lu holiganlar ise polisle karşılaştı. West Ham taraftarları, çağırdıkları lokasyona gitmek yerine polise haber vererek rakip takım taraftarını tuzağa düşürdü.
Olay yerine giden Millwall'lu taraftarlar ise Londra polisi tarafından gözaltına alındı.