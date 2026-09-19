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Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart

19.09.2026 17:22

AA

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Dünyanın gündeminde yer alan Milwall-West Ham derbisi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart
Resmi Kurum

İngiltere Championship'te merakla beklenen derbi maçta Millwall ile West Ham 2-2 berabere kaldı.

 

Geçmişte yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı Londra derbisinde Millwall, 14 yıllık aranın ardından ilk kez West Ham'ı The Den Stadı'nda ağırladı.

Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart 1
Resmi Kurum

Ev sahibi ekibin Caleb Taylor ve Camiel Neghli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı mücadelede, West Ham ikinci yarıda 6 dakika içinde Mohamadou Kante ve Konstantinos Mavropanos ile skora dengeyi getirdi.

 

Bu arada maçın 89. dakikasında Kante kırmızı kart gördü.

Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart 2
Resmi Kurum

West Ham, bu beraberliğin ardından 15 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Milwall puanını 11 yaptı.

Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart 3
Anadolu Ajansı

14 yıl aranın ardından ilk kez oynanan maç öncesi Londra sokaklarında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

 

Buna karşın West Ham taraftarları, Millwall taraftarlarına kavga etmek için konum vererek davette bulundu.

TUZAĞA DÜŞTÜLER, GÖZALTINA ALINDILAR 4
Anadolu Ajansı

TUZAĞA DÜŞTÜLER, GÖZALTINA ALINDILAR

Söylenen yere giden Millwall'lu holiganlar ise polisle karşılaştı. West Ham taraftarları, çağırdıkları lokasyona gitmek yerine polise haber vererek rakip takım taraftarını tuzağa düşürdü.

Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart 5
Anadolu Ajansı

Olay yerine giden Millwall'lu taraftarlar ise Londra polisi tarafından gözaltına alındı.

Dünyanın konuştuğu Millwall-West Ham derbisinde her şey 6 dakikada değişti. 4 gol, 1 kırmızı kart 6
Anadolu Ajansı

Rekabet Green Street Hooligans başta olmak üzere The Firm ve Rise of the Footsoldier filmlerine konu olmuştu.

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