Dursun Özbek açıkladı. "Üç transfer yaptık, 50 milyon dolar kazançlıyız"
25.09.2026 12:23
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, camianın gündemi ve transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli araya Trabzonspor mağlubiyetiyle giren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek; Singo'nun son durumu, Okan Buruk ile olan iletişimi, şampiyonluk yarışı ve transferlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Özbek'in sözleri:
"SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL"
"Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak."
"EN UFAK BİR SORUN YOK"
"Okan hoca Galatasaray'da yetişmiş, Galatasaray'da futbol oynamış çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde de antrenör olarak hizmet ediyor. Son derece de başarılı. Son 4 yılın şampiyonu, 5'inciye koşuyoruz. Son derece çalışması çok hoş, birlikteliğimiz çok güzel. Takıma sahip çıkan, bütün futbolcuların sevdiği bir kişilik. Zaten başarının temelinde bu yatıyor. Neticede futbolcularımız genç arkadaşlar. Yerlisi var, yabancısı var. Takım içinde bu birlikteliği sağlayamadan başarı mümkün değil. Okan hoca da bunu geçtiğimiz bu 4 senede Galatasaray'da göstermiştir. Daha önceki kariyeri de başarılarla doludur. Daha önce de ifade ettiğimiz için iletişimimizde, konuşmamızda, olayları masaya yatırmamızda en ufak bir sorun yok! Buna rağmen, orası öyle oldu, burası böyle oldu. Bunlara değer vermeyin! Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ben bütün camiama şunu söylüyorum; Okan hoca çok başarılı, Galatasaray çok başarılı. Dolayısıyla bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini sizin yorumunuza bırakıyorum."
"HERHANGİ BİR ÖDEME SORUNU YOKTUR"
"Transfer yapmak durumunda olduğunuz dönemlerde bir futbolcuyla kontrat yaparken o esnada genellikle paranız var mı, yok mu önemli değil. İmzayı atıyorsunuz, genelde geleceğe imza attığınız için genelde ödeme periyodu yıllara sari olarak devam ediyor. Defaatle anlatmama rağmen diyorum ki; Galatasaray'ın özellikle bu dönemde, yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da şu anda sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporcular ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes böyle bilsin!"
"50 MİLYON DOLAR KAZANÇLI ÇIKTIK"
"Transfer döneminde biz şunu yaptık. Teknik ekiple, scout ekimizle bir araya geldik. Geçen senenin şampiyon takımını muhafaza etmek ana hedefimiz. Bu kadroya takviye yapmak üzere hangi mevkilerde ihtiyacımız var, bunu tartıştık ve tespitlerimizi yaptık. Çalışmalara da başladık. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. 1. pozisyonda şu var, o olmazsa şu var şeklinde planlamamızı yaptık ve onlarla da görüşmeye başladık. Bu planlamayı yaparken onun yanına bir şey daha koyduk. Dedik ki, "Bizim bütçemiz ne?" Biz çünkü sıkı bir mali disiplinle geliyoruz. Burada yapacağımız harcamanın da boyutlarını bilelim. Ona göre bu transfer sezonunu geçirelim dedik. Ona bağlı olarak hedefteki tüm oyuncularla görüşmeleri başlattık ve transfer sezonu bitene kadar devam ettik. Leao, Batrakov ve Deniz Gül transferlerinde Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar! Transfer sürecini planladığımız şekilde tamamladık. Bundan sonra oyuncuların sahadaki performanslarını değerlendireceğiz."