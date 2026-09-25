Dursun Özbek açıkladı. "Üç transfer yaptık, 50 milyon dolar kazançlıyız"

"Transfer döneminde biz şunu yaptık. Teknik ekiple, scout ekimizle bir araya geldik. Geçen senenin şampiyon takımını muhafaza etmek ana hedefimiz. Bu kadroya takviye yapmak üzere hangi mevkilerde ihtiyacımız var, bunu tartıştık ve tespitlerimizi yaptık. Çalışmalara da başladık. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. 1. pozisyonda şu var, o olmazsa şu var şeklinde planlamamızı yaptık ve onlarla da görüşmeye başladık. Bu planlamayı yaparken onun yanına bir şey daha koyduk. Dedik ki, "Bizim bütçemiz ne?" Biz çünkü sıkı bir mali disiplinle geliyoruz. Burada yapacağımız harcamanın da boyutlarını bilelim. Ona göre bu transfer sezonunu geçirelim dedik. Ona bağlı olarak hedefteki tüm oyuncularla görüşmeleri başlattık ve transfer sezonu bitene kadar devam ettik. Leao, Batrakov ve Deniz Gül transferlerinde Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar! Transfer sürecini planladığımız şekilde tamamladık. Bundan sonra oyuncuların sahadaki performanslarını değerlendireceğiz."