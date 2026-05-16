Dursun Özbek'ten Lucas Torreira için resmi açıklama. "Niye?"
16.05.2026 12:31
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Başkan Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen kutlamanın ardından şampiyonluk kupasıyla Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'ne geldi. Lokal önünde Özbek'i dernek başkanı Metin Sinan Aslan karşıladı.
"ICARDI BİZİM İKONUMUZ"
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "Icardi ile görüşmemiz var. Kendisi, bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi." dedi.
"NİYE GİTSİN YA?"
"Torreira kalacak mı gidecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Özbek, "Torreira bizim oyuncumuz, niye gitsin ya?" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİMİZ 27. ŞAMPİYONLUK"
Yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladıklarını aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezon da ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu önce stadımızda kutlayacağız, sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Bugün 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz, Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle mutluluğumuzu paylaşacağız." şeklinde görüş belirtti.