Dursun Özbek'ten maça saatler kala olay açıklama. "Netanyahu bizi UEFA'ya şikayet etmiş"
24.11.2026 16:04
Son Güncelleme: 24.11.2026 16:08
Galatasaray'ın Aston Villa ile oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka öncesi sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özbek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi.
HT Spor'a konuşan Dursun Özbek şu sözleri sarf etti:
"Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikayet etmiş.
Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur.
Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır.”
Haberin devamında Galatasaray taraftarının hazırladığı Filistin bayraklarının stadyumda açılmasına UEFA'nın olumlu bakmadığı belirtildi.
İddiaya göre sarı-kırmızılı taraftarların Filistin'e destek pankartları açmasının devam etmesi halinde UEFA tarafından Galatasaray'a ceza gelebilir.