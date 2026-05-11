Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve Okan Buruk için resmi açıklama
11.05.2026 16:33
Son Güncelleme: 11.05.2026 16:39
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi için konuştu.
Süper Lig'de üst üste 4. kez, tarihinde ise 26. defa şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılların başkanı Dursun Özbek; tarihi şampiyonluk sonrası merak edilen soruları yanıtladı.
İşte Özbek'in sözleri:
"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"
"Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden çalışmalara başladık."
"KUTLAMA STADYUMDA OLACAK"
"Stadyumda yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız."
"ICARDI İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
"Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."
"BURUK, GALATASARAY'A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK"
"Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."