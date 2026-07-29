Dursun Özbek'ten transfer için beklenen açıklama. "Osimhen'i ve Icardi'yi hatırlayın"

Başkan Dursun Özbek, yeni sezon için kulüp ekonomisine zarar vermeyecek en iyi kadroyu kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının yeni sezon hazırlıklarına başladığını hatırlatan Özbek, şampiyon oldukları son 4 sezonda transferle ilgili benzer eleştirilere maruz kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknik heyetimizle yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz. Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Takımının daha güçlü olmasını bekler. Biz de bu beklentinin farkındayız. Son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyoruz. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Bunlar taze söylemler değil. 2022'de göreve geldiğimizde bir önceki sezonu 13. tamamlamış bir takım vardı. Mazbatamızı bile almadan transferler üzerinden eleştirilmeye başladık. Biz, o gün de acele etmedik. Bir planımız ve hedefimiz vardı. Takımımızın ihtiyaçlarını belirledik, kulübümüzün şartlarını dikkate aldık, doğru oyuncuları, doğru şartlarda kadromuza katmak için hareket ettik. Sonuçta kurduğumuz takım ilk sezonda şampiyon oldu."

"2023 yılında aynı eleştirileri aldık. Galatasaray'ın geç kaldığı söylendi, transfer planlamamız sorgulandı. Hiçbir zaman günlük tartışmaların içine girmedik, Galatasaray için doğru olanı yapmaya çalıştık. Sezon sonunda kupayı kaldıran yine Galatasaray oldu. 2024-2025 sezonunda da benzer tablolar yaşandı. Yine transferler konuşuldu, eksikler üzerinden eleştiriler yapıldı. Takımımıza, teknik ekibimize ve yaptığımız planlamaya güvendik. O sezon da şampiyon olduk. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yapıldı. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi, başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Zamanında Feghouli, Belhanda, Mariano, Mertens, Icardi, Torreira gibi çok büyük katkıları olan oyuncuları takımımıza kattığımız gibi Zaha, Tete ve Ziyech gibi transfer ettiğimiz dönemde dünya yıldızı olan ancak katkı alamadığımız oyuncular da oldu. Son 4 sezonda değişmeyen bir gerçek var; şampiyon olan yine Galatasaray. Hadi bir sezon şampiyon olmaya, 'Tesadüf' diyelim, ikinci sezon da şansa şampiyon olduk. Ancak dört senedir arka arkaya şampiyon oluyoruz. Aynı kadro, yönetim, anlayış ve değerlerle şampiyon oluyoruz."