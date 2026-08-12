Dursun Özbek'ten transfer tepkisine cevap. "İftira atıyorlar, herkes bunu bilsin"

"4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp, sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler varsa, bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım."