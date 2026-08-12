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Dursun Özbek'ten transfer tepkisine cevap. "İftira atıyorlar, herkes bunu bilsin"

12.08.2026 21:11

Son Güncelleme: 12.08.2026 21:17

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Dursun Özbek'ten transfer tepkisine cevap. "İftira atıyorlar, herkes bunu bilsin"
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray'da taraftarlar gözünü transfere çevirdi.

 

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Lesley Ugochukwu ile Umut Erdem'i kadrosuna katan sarı-kırmızılıların taraftarları, diğer transferlerin geciktiğine dair yönetime tepki göstermişti.

Dursun Özbek'ten transfer tepkisine cevap. "İftira atıyorlar, herkes bunu bilsin" 1
Anadolu Ajansı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

İşte Özbek'in sözleri:

"İFTİRA ATIYORLAR, EN İYİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ" 2
Anadolu Ajansı

"İFTİRA ATIYORLAR, EN İYİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

"Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin."

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ" 3
Anadolu Ajansı

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. O kupa sadece bir şampiyonluk olmayacak. Doğru yönetim, sabır, planlamanın ortak zaferi olacak. Bize güvenin. Bugüne kadar Galatasaray için doğruları yaptık. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla çalışacağız. Cuma günü sezon başlıyor. Buradan bizi karıştırmak isteyenlere söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız."

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATMAYACAĞIM" 4
Anadolu Ajansı

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATMAYACAĞIM"

"4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp, sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler varsa, bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım."

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