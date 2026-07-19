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Dusan Tadic imzayı atmak üzere. Yıllar sonra geri dönüyor

19.07.2026 16:30

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor.

Dusan Tadic imzayı atmak üzere. Yıllar sonra geri dönüyor
Resmi Kurum

Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Wahda'ya giden Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor.

Dusan Tadic imzayı atmak üzere. Yıllar sonra geri dönüyor 1
Resmi Kurum

Al-Wahda ile geçirdiği sezonun ardından bonservisini eline alan Sırp yıldız, yeniden Hollanda Ligi'ne dönmek üzere...

ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE 2
Resmi Kurum

ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE

Voetbalzone'un haberine göre Eredivisie ekibi NEC Nijmegen, Dusan Tadic ile anlaşmaya çok yakın.

 

Haberin devamında taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

GERİ DÖNÜYOR 3
Resmi Kurum

GERİ DÖNÜYOR

Daha önce Hollanda Ligi Eredivisie'de Groningen, Twente ve Ajax formalarını terleten Tadic, 3 yıl aradan sonra ülke futboluna geri dönmüş olacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI 4
Resmi Kurum

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

37 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Al-Wahda formasıyla çıktığı 42 maçta 5 gol - 20 asistlik bir performans sergiledi.

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