Dusan Tadic imzayı atmak üzere. Yıllar sonra geri dönüyor
19.07.2026 16:30
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor.
Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Wahda'ya giden Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor.
Al-Wahda ile geçirdiği sezonun ardından bonservisini eline alan Sırp yıldız, yeniden Hollanda Ligi'ne dönmek üzere...
ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE
Voetbalzone'un haberine göre Eredivisie ekibi NEC Nijmegen, Dusan Tadic ile anlaşmaya çok yakın.
Haberin devamında taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.
GERİ DÖNÜYOR
Daha önce Hollanda Ligi Eredivisie'de Groningen, Twente ve Ajax formalarını terleten Tadic, 3 yıl aradan sonra ülke futboluna geri dönmüş olacak.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
37 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Al-Wahda formasıyla çıktığı 42 maçta 5 gol - 20 asistlik bir performans sergiledi.