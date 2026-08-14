Dusan Vlahovic, imza töreninde Beşiktaş tribünlerini coşturdu. "Hazır mısınız?"
14.08.2026 19:38
Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic için stadyumda imza töreni düzenledi.
Yaz transfer dönemindeki ciddi hareketlilik devam ederken, Beşiktaş da yeni golcüsünü duyurmuştu.
Siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Beşiktaş, Sırp golcü için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
"KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK FUTBOLCULARI GİDER ALIR GELİRİM"
Kulüp başkanı Serdal Adalı ve Dusan Vlahovic, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
İlk olarak söz alan Adalı, "Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaşımıza kazandırdık. Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik." dedi.
"EVİNE HOŞ GELDİN DUSAN"
Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti:
"Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaşımız'ın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Bu transferde bizler kadar Dusan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Yeni kartalımız Dusan Vlahovic'e evine hoş geldin diyorum."
"ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTA VAR"
"Beşiktaşımızı ve ülkemizi, Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize canı yürekten inanıyorum. Pazar akşamı burada sezon açacağız. Yepyeni bir sezona yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamleleri Beşiktaş'ın başarısı için yapıyoruz. Çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız, ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz. Takımımız halen uyum süreci geçiriyor. Sizlerden oyuncularımız adına zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum."
"YÜZDE 100'ÜMÜ VERECEĞİM"
Serdal Adalı'nın ardından söz alan Dusan Vlahovic şöyle konuştu:
“Çok mutluyum ve Beşiktaş'ta olduğum için çok gururluyum. Buraya geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Havalimanınızdaki sıcak karşılamanız için çok teşekkürler. Şimdiden söyleyeyim, sizin için her şeyimi, yüzde 100'ümü vereceğim.”
"GURUR VERİCİ BİR ŞEY
"Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese içten teşekkürlerimi iletiyorum. Burada olduğum için çok gururluyum. Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak gurur verici bir şey. Sizin sevginizle, desteğinizle her şeyimi vereceğim. Bu seneki en büyük hedefimiz olan şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım."
TARAFTARLARI COŞTURDU
"Hepinize bir soru sormak istiyorum şu an? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız?" (Türkçe)
Beşiktaş tribünleri: "Evet."
Dusan Vlahovic: "Başlıyoruz."
"BÜYÜK BAŞKAN" TEZAHÜRATI
Tribünleri dolduran taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya "Büyük başkan" tezahüratında bulundu.