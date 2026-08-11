Dusan Vlahovic'te mutlu son, İstanbul'a geliş saati belli oldu
11.08.2026 21:10
Son Güncelleme: 12.08.2026 00:04
Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dusan Vlahovic, Süper Lig devi için İstanbul'a geliyor.
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'ye yıldız yağmuru sürüyor.
Mohamed Salah, Mason Greenwood ve Leandro Trossard gibi isimlerin Süper Lig devlerine gelmesinin ardından bir yıldız daha Türkiye'ye adım atmak üzere...
3 YILLIK ANLAŞMA
Uzun süredir santrfor transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı.
Siyah-beyazlılar, Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcuya yıllık 8 milyon euro maaş ödeyeceği öğrenildi.
GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Öte yandan A Spor'un haberine göre Dusan Vlahovic, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için 12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a gelecek.
Deneyimli futbolcunun saat 14.30'da İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.