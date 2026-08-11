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Dusan Vlahovic'te mutlu son, İstanbul'a geliş saati belli oldu

11.08.2026 21:10

Son Güncelleme: 12.08.2026 00:04

Selim Başeğmezer

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Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dusan Vlahovic, Süper Lig devi için İstanbul'a geliyor.

Dusan Vlahovic'te mutlu son, İstanbul'a geliş saati belli oldu
AFP

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'ye yıldız yağmuru sürüyor.

 

Mohamed Salah, Mason Greenwood ve Leandro Trossard gibi isimlerin Süper Lig devlerine gelmesinin ardından bir yıldız daha Türkiye'ye adım atmak üzere...

3 YILLIK ANLAŞMA 1
Reuters

3 YILLIK ANLAŞMA

Uzun süredir santrfor transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı.

 

Siyah-beyazlılar, Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı.

 

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcuya yıllık 8 milyon euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU 2
Reuters

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Öte yandan A Spor'un haberine göre Dusan Vlahovic, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için 12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a gelecek.

 

Deneyimli futbolcunun saat 14.30'da İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI 3
Reuters

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Son olarak Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 maçta 10 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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