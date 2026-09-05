Ebrar Karakurt neden milli takımda değil, niye oynamıyor?
05.09.2026 17:16
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile karşılaştığı yarı final müsabakasında Ebrar Karakurt'un neden oynamadığı merak edildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kadroda olmama nedeni merak edildi.
Karakurt'un sağlık problemi nedeniyle A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından turnuva öncesinde yapılan resmi açıklamada Karakurt'un sakatlığı nedeniyle sağlık durumunun riske edilmeyeceğini duyurmuştu.
TVF'nin bildirisinde "Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir." denilmişti.
Karakurt'un tedavisinin devam ettiği ve dinlendirildiği kaydedilmişti.