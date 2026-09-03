Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Almanya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor?
03.09.2026 19:13
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ile karşılaştığı çeyrek final müsabakasında Ebrar Karakurt'un neden oynamadığı merak edildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kadroda olmama nedeni merak edildi.
Voleybolseverler, başarılı voleybolcunun A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda bulunmama nedenini araştırdı.
Ebrar Karakurt'un sağlık problemi nedeniyle A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından turnuva öncesinde yapılan resmi açıklamada Karakurt'un sakatlığı nedeniyle sağlık durumunun riske edilmeyeceğini duyurdu.
TVF'nin bildirisinde "Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir." denilmişti.
Ebrar Karakurt'un tedavisinin devam ettiği ve dinlendirildiği kaydedildi.