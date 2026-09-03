Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Almanya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor?

TVF'nin bildirisinde "Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir." denilmişti.

Ebrar Karakurt'un tedavisinin devam ettiği ve dinlendirildiği kaydedildi.