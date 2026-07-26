Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Brezilya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor?

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir."

Bu açıklamanın ardından Ebrar Karakurt'un tedavisinin hemen başlatıldığı ve durumunun riske edilmemesi için dinlendirildiği ifade edildi.