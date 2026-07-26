Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Brezilya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor?
26.07.2026 15:34
Son Güncelleme: 26.07.2026 15:35
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile karşılaştığı final müsabakasında Ebrar Karakurt'un neden oynamadığı merak edildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Çin'in Makao şehrinde oynanan final müsabakası büyük bir heyecana sahne olurken milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un neden kadroda olmadığı merak edildi.
Voleybolseverler, başarılı voleybolcunu A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda bulunmama nedenini araştırdı.
Ebrar Karakurt, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi kadrosunda yer almadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamada Karakurt'un bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artması nedeniyle oyuncunun MR incelemelerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu nedenle Ebrar Karakurt'un dinlendirilmesi uygun görüldü.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir."
Bu açıklamanın ardından Ebrar Karakurt'un tedavisinin hemen başlatıldığı ve durumunun riske edilmemesi için dinlendirildiği ifade edildi.