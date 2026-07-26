NTV

Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Brezilya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor?

26.07.2026 15:34

Son Güncelleme: 26.07.2026 15:35

Selim Başeğmezer

Google'da NTV'yi tercih et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya ile karşılaştığı final müsabakasında Ebrar Karakurt'un neden oynamadığı merak edildi.

Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Brezilya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor?
Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi.

 

Çin'in Makao şehrinde oynanan final müsabakası büyük bir heyecana sahne olurken milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un neden kadroda olmadığı merak edildi.

 

Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Brezilya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor? 1
Anadolu Ajansı

Voleybolseverler, başarılı voleybolcunu A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda bulunmama nedenini araştırdı.

 

Ebrar Karakurt, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi kadrosunda yer almadı.

Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Brezilya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor? 2
Anadolu Ajansı

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamada Karakurt'un bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artması nedeniyle oyuncunun MR incelemelerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu nedenle Ebrar Karakurt'un dinlendirilmesi uygun görüldü.

Ebrar Karakurt neden yok? Türkiye-Brezilya maçında Ebrar Karakurt neden oynamıyor? 3
Resmi Kurum

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

"Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir."

 

Bu açıklamanın ardından Ebrar Karakurt'un tedavisinin hemen başlatıldığı ve durumunun riske edilmemesi için dinlendirildiği ifade edildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram