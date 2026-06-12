Edin Dzeko'dan Bosnalı çocuklara duygusal mektup. "Peri masalı gibiydi"

Babasının hayatında önemli bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Dzeko, en beğendiği oyuncunun Ukraynalı futbolcu Andriy Shevchenko olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Her şey paramparça edilmişti. Futbolu sadece sevdiğim için oynuyordum. Babam eskiden ekmek taşırdı. Ben ilk kulübüme katılınca, işine aralar verir ve beni götürüp getirirdi. Yoldayken bana hep 'Kibar ol, herkese aynı şekilde davran, nereden oldukları ve ne yaptıklarının önemi yok.' derdi. Bunu asla unutmadım. O da alt liglerde futbol oynamıştı, benim kahramanımdı. Arabadan indiğimde bana muz verirdi ve 'İyi şanslar oğlum.' derdi. Hafta sonları televizyonda birlikte maç izlerdik. O dönemde Serie A, en iyi ligdi. Shevchenko'yu duydunuz mu? Ona bayılırdım. İtalya'yı çok severdim. Dünyanın öbür ucundaki bir peri masalı gibi gelirdi."