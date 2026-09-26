"Eksikliklerini fazla hissettik" diyen Arda Güler'den dikkat çeken hareket
26.09.2026 10:59
A Milli Takım'ın Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Arda Güler'in bir görüntüsü gündem oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye, Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından milli futbolcu Arda Güler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takımdaki eksikliklere rağmen saha içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade eden genç yıldız, taraftarların desteğine dikkat çekti.
"SON PERFORMANSLARIMIZI UNUTTURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğinden bahseden Arda, önceki maçlarda sergiledikleri kötü performansı unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarından bahsederken, “Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye'de, Avrupa'da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık.” dedi.
Milli yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah"."
DİKKAT ÇEKEN AN
Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle yerde olduğu sırada Arda'nın görüntüsü uluslararası ajanslar tarafından görüntülendi ve gündem oldu.
Milli yıldız Real Madrid'den takım arkadaşını yalnız bırakmadı.
AS gazetesinde yer alan haberde, Arda'nın bu hareketi için şu ifadeler yer aldı:
“Türk futbolcu, Real Madrid'deki takım arkadaşının durumu konusunda oldukça endişeli ve gergin görünüyordu.”