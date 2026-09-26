"Eksikliklerini fazla hissettik" diyen Arda Güler'den dikkat çeken hareket

Milli yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah"."