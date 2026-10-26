El Clasico zaferi sonrası Arda Güler vurgusu. Paylaşımlar peş peşe yapıldı

"Camavinga'yı oyuna aldıktan sonra ona Tchouameni'nin geride kalacağını, kendisinin ise hücumdaki boşlukları sızması gerektiğini söyledim. Çünkü Barcelona'ya karşı forvetlerin böyle boşluk bulması zor. Forvetler o boşluklara sızmaya kalkarsa Barcelona buna hazırlıklı, çünkü hemen ofsayt taktiği uyguluyorlar. Rakip santrfor sürekli ofsaytta kalıyor.

Bu nedenle Barcelona'nın savunma dengesini bozmak için çözüm, orta sahanın ani koşular yapması. Camavinga ve Bellingham'ı bu amaçla kullandım. Bu yüzden orta saha ikilisini belirlerken iki yeteneği bir arada kullanmadım. Planım gerçekleşti."