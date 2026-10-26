El Clasico zaferi sonrası Arda Güler vurgusu. Paylaşımlar peş peşe yapıldı
26.10.2026 09:02
El Clasico'da galibiyet Real Madrid'in oldu. Maç sonunda Mourinho’nun Arda Güler hakkındaki sözleri gündem olurken, zafer paylaşımları arka arkaya yapıldı.
13 YIL SONRA ZAFERLE DÖNDÜ
La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Mbappe'nin attığı goller eflatun-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle skoru 1-1'e getirirken, 88. dakikada sahneye bir kez daha Mbappe, çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılırken, Barcelona da ligde ilk yenilgisini aldı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken, 90+4. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı. Bu sonucun ardından Barcelona 27 puanla liderliğini sürdürürken, Real Madrid puanını 24'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.
Morinho ise 13 yıl 8 ay sonra döndüğü Camp Nou'dan El Clasico galibiyeti çıkarmayı başardı.
"FİZİKSEL GÜÇLE YETENEĞİ BİRLEŞTİREBİLİRİZ"
Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Orta saha ikililerinde farklı özellikleri bir araya getirmeyi planladım. Böylelikle fiziksel güçle yeteneği birleştirebiliriz. Örneğin, Arda Güler ve Bernardo Silva ikilisini tercih etmem. Camavinga ve Tchouameni'yi de aynı şekilde. Eğer geriden iyi oyun kurmak istiyorsanız bu dengeyi sağlamak zorundasınız. Sadece özel anlarda aksini yaparım.”
"PLANIM GERÇEKLEŞTİ"
"Camavinga'yı oyuna aldıktan sonra ona Tchouameni'nin geride kalacağını, kendisinin ise hücumdaki boşlukları sızması gerektiğini söyledim. Çünkü Barcelona'ya karşı forvetlerin böyle boşluk bulması zor. Forvetler o boşluklara sızmaya kalkarsa Barcelona buna hazırlıklı, çünkü hemen ofsayt taktiği uyguluyorlar. Rakip santrfor sürekli ofsaytta kalıyor.
Bu nedenle Barcelona'nın savunma dengesini bozmak için çözüm, orta sahanın ani koşular yapması. Camavinga ve Bellingham'ı bu amaçla kullandım. Bu yüzden orta saha ikilisini belirlerken iki yeteneği bir arada kullanmadım. Planım gerçekleşti."
"TARTIŞMAYA YER YOK"
Maç sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Arda "Burada tartışmaya yer yok. Dünyanın en büyüğü. Hala Madrid." ifadesini kullandı.
Genç futbolcunun bu paylaşımı 1.5 milyonun üzerinde beğeni aldı.
Real Madrid resmi hesabı ise El Clasico sonrası Arda paylaşımı yaptı. Kulüpten yapılan paylaşımda "Arda sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hala seviyorum." ifadesi kullanılırken, milli futbolcu bu tweeti alıntılayıp "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar." cevabını verdi.
Arda'nın son dakikalardaki golü hazırlayan kilit pası maça damga vurdu.