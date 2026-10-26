El Clasico'ya Mbappe damgası. İki golle Barcelona'yı Camp Nou'da yıktı

Kylian Mbappe ise kariyerinde Barcelona'ya attığı gol sayısını 13'e çıkardı. Bunların 8'i PSG, 5 tanesi de Real Madrid forması ile. Bu rakamlara sadece 11 maçta ulaşan Mbappe, Camp Nou'da da tam 10 gol kaydetti. Bu maçta sadece 3 şut deneyen ve iki gol bulan Mbappe ayrıca 87. dakikada attığı 2. golle de Real Madrid kariyerinde 116. maçında 100 gole ulaştı.