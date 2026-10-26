El Clasico'ya Mbappe damgası. İki golle Barcelona'yı Camp Nou'da yıktı
26.10.2026 01:41
Son Güncelleme: 26.10.2026 01:50
Real Madrid'in Fransız yıldızı sadece 3 şut denediği maçı 2 golle bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG hezimetinden sonra Barcelona ligde de namağlup unvanını yitirdi.
La Liga'da sonucu merakla beklenen maçta Real Madrid, Barcelona deplasmanında Kylian Mbappe'nin 2 golüyle kazandı: 1-2.
Mbappe'nin golleri 41 ve 87. dakikalarda gelirken, Barcelona'nın sayısı 61'de Raphinha'dandı.
265. El Clasico'nun galibi Real Madrid, ezeli rakibinin La Liga tarihinde sezonun ilk 10 maçını kazanan ilk kulüp olma hayalini de sona erdirdi.
Arda Güler 94 dakika sahada kalırken 5 şutla Real Madrid'in Barcelona kalesini en çok zorlayan ismi oldu. Arda ayrıca 2. golden önce Camavinga'nın önüne sağ ayağıyla attığı hat kıran pasla da asistin asistini yapan isimdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu galibiyet için tam 16 yıl bekledi. Real Madrid'i çalıştırdığı 2010-11 sezonunda ligde deplasmanda 5-0 kaybeden, Bernabeu'da da Barça ile 1-1 berabere kalan Mourinho sadece Kral Kupası'nda Katalan ekibine karşı kazanabilmişti.
Kylian Mbappe ise kariyerinde Barcelona'ya attığı gol sayısını 13'e çıkardı. Bunların 8'i PSG, 5 tanesi de Real Madrid forması ile. Bu rakamlara sadece 11 maçta ulaşan Mbappe, Camp Nou'da da tam 10 gol kaydetti. Bu maçta sadece 3 şut deneyen ve iki gol bulan Mbappe ayrıca 87. dakikada attığı 2. golle de Real Madrid kariyerinde 116. maçında 100 gole ulaştı.
Barcelona karşısında Ekim 2025'ten sonra ilk kez kazanan Real Madrid 8. galibiyetini aldı ve puanını 24'e yükselterek La Liga'da 3. sırada yer aldı. İkinci sırada 25 puanlı Atletico var. Barcelona ise 27 puanla lider.