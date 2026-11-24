Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak Shakhtar Donetsk maçıyla sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleyle Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçecek.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmada görev yapan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.

Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi müsabakasına çarşamba günü çıkacak.