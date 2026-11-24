Emre Belözoğlu. "Hedefimiz ilk 24'e kalmak"
24.11.2026 22:27
Son Güncelleme: 24.11.2026 22:28
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Takımımız Şampiyonlar Ligi maçlarında takım oyununu iyi oynadığını gösterdi. İlk 24'e kalmak bizim için çok net bir hedef, inşallah bunu başaracağız" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, hedeflerinin ilk 24'e kalmak olduğunu ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak ilk isim olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, bu durumun kendisi için heyecan verici olduğunun altını çizerek "Fenerbahçe çok büyük bir camia ve beklentiler yüksek. Karşımızda son 4-5 teknik adamıyla aynı futbolu oynamaya çalışan bir takım var. Son hocası da benim 'kardeş' dediğim bir isim. Güçlü oyunu olan bir takım ama biz de bu maça iyi hazırlandık. Elimizde güçlü ve kaliteli oyuncular var. Takımımız Şampiyonlar Ligi maçlarında, takım oyununu iyi oynadığını gösterdi. İlk 24'e kalmak bizim için çok net bir hedef. İnşallah bunu başaracağız" dedi.
"FUTBOLCULAR MOTİVASYONA İHTİYAÇ DUYUYOR"
Fenerbahçe'de camianın beklentisinin yüksek olduğunu ama futbolcuların güvene ihtiyacı bulunduğunun altını çizen Belözoğlu, "Onların arkasında duran, onlarla beraber hareket eden taraftarlara ihtiyaçları var. Ben kendileriyle konuşurken, kulübümüzle ilgili birçok hissiyatımı aktarırken motivasyonun ve tutkunun olmazsa olmaz olduğunu söylüyorum ve elimden geldiğince onları maça hazırlama sorumluluğu hissediyorum.
Bir arabanın hareket etmesi için bunu kullanabilecek birisine ihtiyaç var, vites ve tekerleğe ihtiyaç var. Doğru oyunu oynayacağımız standarda çabuk şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
"ARDA TURAN TEVAZU GÖSTERMİŞ"
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe'yi favori görmesiyle ilgili de konuşan Belözoğlu, şunları söyledi:
“Arda tevazu göstermiş, her zaman öyledir. Çok iyi iş çıkarıyor orada. Bendeki yeri her zaman ayrı olacak. Aynı takımda oynadık, milli takımın başarısı için çalıştık. Türk futbolu için çok özel bir gün olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 2 Türk teknik adam maça çıkacak. Duygusal bir rekabet olacak. İkimiz de elimizden geleni yapacağız. Ben Fenerbahçe için her şeyimi vereceğim. Biz saha içinde yıllarca oynadığımız dostlarımızla karşı karşıya geliyoruz ama Fenerbahçe söz konusu olduğunda karşımızda kim olursa elimizden geleni yaparız. Ama sonuç ne olursa olsun biz Arda'yla maçın ardından sarılacağız.”