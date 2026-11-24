Fenerbahçe'de camianın beklentisinin yüksek olduğunu ama futbolcuların güvene ihtiyacı bulunduğunun altını çizen Belözoğlu, "Onların arkasında duran, onlarla beraber hareket eden taraftarlara ihtiyaçları var. Ben kendileriyle konuşurken, kulübümüzle ilgili birçok hissiyatımı aktarırken motivasyonun ve tutkunun olmazsa olmaz olduğunu söylüyorum ve elimden geldiğince onları maça hazırlama sorumluluğu hissediyorum.

Bir arabanın hareket etmesi için bunu kullanabilecek birisine ihtiyaç var, vites ve tekerleğe ihtiyaç var. Doğru oyunu oynayacağımız standarda çabuk şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.