Emre Belözoğlu: Oyuncudan oyuna gidecek bir yapı inşa etmemiz gerekiyor

Fenerbahçe'de farklı bir futbol oynatmaları gerektiğinin altını çizen Emre Belözoğlu, dünyada atlet futbolcuların önemli hale geldiğini belirtti.

Sarı-lacivertli takımın oynadığı futbol anlamında bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Fenerbahçe'de oyunun genetiği var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe'nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim, kalite ve tutku. Bazı maçlarda işin içine akıl girecek. Bazı maçlarda farklı kelimeler olacak. Bunun olmazsa olmazı kalite. Başlangıcımız fena olmadı. Ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum." açıklamasını yaptı.

Şu anda gündemlerinin ilk oynanacak Kocaelispor maçı olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Gündemimiz ocakta yapacağımız hamleler ve takımın eksikleri değil. Bugün gündemimiz hamle ve Trabzonspor maçı değil. Gündemimiz tamamen Kocaelispor maçı, sonra Shakhtar maçı olacak. Fenerbahçe'de başarı kriteri performanstır. Kocaelispor maçına kadar takımı ne kadar hazırlayabilirim, bunun derdindeyim." diye konuştu.