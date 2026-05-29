Emre Mor, Fenerbahçe'den 1. Lig'e gidiyor

29.05.2026 11:39

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'e veda eden ve yeni sezonda yeniden yükselmeyi hedefleyen Fatih Karagümrük'ten transferde sürpriz bir atak geldi.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu son haftalarda yakaladığı çıkışa rağmen son sırada bitirerek 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları şimdiden başladı.

 

Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'i kadrosuna katan İstanbul temsilcisi, eski futbolcusu Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

KARAGÜMRÜK'ÜN TEKLİFİ

Sabah'ın haberine göre Karagümrük, geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Mor'un menajeriyle irtibata geçti ve beklemeye başladı.

 

Fatih Karagümrük'ün 28 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

EMRE MOR'UN PLANI

Emre Mor'un önceliğinin Süper Lig olduğu, beklediği teklifin gelmemesi durumunda Karagümrük'e imza atacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 49 maçta forma giyen Mor, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

