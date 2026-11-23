Emre Mor ise yaptığı açıklamada " Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim." sözlerini sarf etti.

Mor'un sözleri şöyle:

"Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak.

Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim.

Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum."

Emre Mor, sezon başında NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.