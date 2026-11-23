Emre Mor'dan büyük sürpriz, kariyerine ara verdi
23.11.2026 16:16
Son Güncelleme: 23.11.2026 16:23
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Mor, kariyerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.
Bu sezonun başında Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'e imza atan Emre Mor, sürpriz bir kararla gündeme oturdu.
Mor, profesyonel futbolculuk kariyerine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.
Milli futbolcunun kulübü NEC Nijmegen, 29 yaşındaki futbolcunun kariyerini askıya alma ve sağlığına odaklanma kararı aldığını duyurdu.
Emre Mor ise yaptığı açıklamada " Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim." sözlerini sarf etti.
Mor'un sözleri şöyle:
"Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak.
Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim.
Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum."
Emre Mor, sezon başında NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
EMRE MOR'UN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Danimarka'da BB II formasıyla başlayan Mor, 2006'da Lyngby altyapısına geçti.
Burada 9 yıl boyunca formna giyen Emre Mor, kariyerinin ilk çıkış yapacağı Nordsjaelland'e 2015'in ocak ayında transfer oldu.
Sadece yarım sezon sonra 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'un yolunu tutan Mor; 2017'de Celta Vigo'ya 13 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.
Emre Mor sırasıyla 2019'da Galatasaray, 2020'de Olympiakos, 2021'de Karagümrük'te forma giydi.
Karagümrük'te yeniden çıkış yakalayan Emre Mor, 2022 yazında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerde de beklenen patlamayı yapamayan Mor, 2024'ün ocak ayında yeniden Karagümrük'e kiralandı.
Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye döndükten sonra bu kez de Eyüpspor'a kiralanan Mor, 2026 yazında Fenerbahçe'den ayrılarak NEC Nijmegen'in yolunu tutmuştu.