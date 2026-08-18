"En iyi transferleri yapacağız" açıklaması sonrası anlaşma sağlandı. Galatasaray için bugün geliyor
18.08.2026 08:36
Son Güncelleme: 18.08.2026 09:10
Galatasaray yaz transfer döneminin ikinci anlaşmasını sağladı.
Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini bitirdi.
28 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, İstanbul'a geliyor.
BONSERVİSİ
Sarı-kırmızılılar 25 milyon euro bonservis ödeyecek.
Ayrıca 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de var.
PERFORMANSI
Geçen sezon 5 maça çıkan Rus futbolcu, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
21 yaşındaki genç yldız ilk kez ülkesi Rusya'nın dışında başka bir takımda forma giyecek.
"HERKES BUNU BİLSİN"
Transferlerde geciktiği gerekçesiyle eleştirilen Dursun Özbek şu açıklamayı yapmıştı:
“Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin.”