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"En iyi transferleri yapacağız" açıklaması sonrası anlaşma sağlandı. Galatasaray için bugün geliyor

18.08.2026 08:36

Son Güncelleme: 18.08.2026 09:10

Batuhan Durmuş

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Galatasaray yaz transfer döneminin ikinci anlaşmasını sağladı.

"En iyi transferleri yapacağız" açıklaması sonrası anlaşma sağlandı. Galatasaray için bugün geliyor
Resmi Kurum

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini bitirdi.

 

28 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, İstanbul'a geliyor. 

BONSERVİSİ 1
Resmi Kurum

BONSERVİSİ

Sarı-kırmızılılar 25 milyon euro bonservis ödeyecek. 

 

Ayrıca 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de var.

PERFORMANSI 2
Resmi Kurum

PERFORMANSI

Geçen sezon 5 maça çıkan Rus futbolcu, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. 

 

21 yaşındaki genç yldız ilk kez ülkesi Rusya'nın dışında başka bir takımda forma giyecek.

"HERKES BUNU BİLSİN" 3
Resmi Kurum

"HERKES BUNU BİLSİN"

Transferlerde geciktiği gerekçesiyle eleştirilen Dursun Özbek şu açıklamayı yapmıştı:

“Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin.”