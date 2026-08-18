"En iyi transferleri yapacağız" açıklaması sonrası anlaşma sağlandı. Galatasaray için geliyor

Sarı-kırmızılılar 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de var.



Rus ekibi Batrakov'u bu akşam deplasmanda oynanacak Rostov maçının kafilesine dahil etti. 21 yaşındaki 10 numaranın bu karşılamanın ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.