"En iyi transferleri yapacağız" açıklaması sonrası anlaşma sağlandı. Galatasaray için geliyor
18.08.2026 08:36
Son Güncelleme: 18.08.2026 13:02
Galatasaray yaz transfer döneminin ikinci anlaşmasını sağladı.
Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini bitirdi.
28 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, İstanbul'a geliyor.
BONSERVİSİ
Sarı-kırmızılılar 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de var.
Rus ekibi Batrakov'u bu akşam deplasmanda oynanacak Rostov maçının kafilesine dahil etti. 21 yaşındaki 10 numaranın bu karşılamanın ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçen sezon 5 maça çıkan Rus futbolcu, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
21 yaşındaki genç yldız ilk kez ülkesi Rusya'nın dışında başka bir takımda forma giyecek.
"HERKES BUNU BİLSİN"
Transferlerde geciktiği gerekçesiyle eleştirilen Dursun Özbek şu açıklamayı yapmıştı:
“Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin.”