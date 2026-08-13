"En iyi transferleri yapacağız" demişti, 2 isim birden geliyor

Galatasaray, diğer transfer planı olarak West Ham United'ın Fransız ön liberosu Soungoutou Magassa ile ilgileniyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, West Ham'ın 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayabilmek için İngiliz ekibiyle görüşüyor.