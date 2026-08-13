"En iyi transferleri yapacağız" demişti, 2 isim birden geliyor
13.08.2026 20:15
Taraftarın yönetimi transfer konusunda eleştirdiği Galatasaray'da transferler peş peşe gelecek.
Arsenal'ın futbolcusu Gabriel Martinelli, Galatasaray'ın listesinin başında yer alıyor.
Galatasaray'ın Martinelli için resmi 45 milyon euro teklif sunduğu iddia edildi.
PERFORMANSI
Martinelli Arsenal'da 278 maça çıktı ve 62 gol, 36 asistlik katkı verdi.
Galatasaray, diğer transfer planı olarak West Ham United'ın Fransız ön liberosu Soungoutou Magassa ile ilgileniyor.
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, West Ham'ın 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayabilmek için İngiliz ekibiyle görüşüyor.
ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"Transferler üzerinden algı çalışması yapıyorlar. Galatasaray’ın şampiyonluğu verdiğini iddia edenler kulübün şerefli geçmişine iftira atıyor. En iyi transferleri yapacağız, herkes bunu bilsin."