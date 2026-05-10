"En stresli şampiyonluk" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi

"Bu sezondan ders çıkarmalı”

“Osimhen'i elinde tutmanın çabalarını göstermeli çünkü G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bu yüzden takviye edilecek kadro ile Osimhen çok daha güçlü işlere imza atar. Ancak bu sezondan iyi bir ders çıkarılmalı. G.Saray gibi 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takım, son şampiyonluktaki gibi 22 puan kaybedemez.

Ayrıca G.Saray'ın şampiyonluğunu perçinleyen gol öncesi İcardi'nin topu rakipten kurtarışı ve Kaan'a yaptığı asist 10 numaraydı. G.Saray yönetimi, İcardi ile yolları ayırmayı bir daha düşünsün. Arjantinli, G.Saray için bir fenomen! Birçok takımın santrfor aradığı dönemde eldeki İcardi, transfer edilecek santrfordan daha iyi olur.” (Levent Tüzemen - Sabah)