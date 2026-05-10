"En stresli şampiyonluk" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi
10.05.2026 09:37
Son Güncelleme: 10.05.2026 09:47
Dün akşam Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu. Spor yazarları sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunu değerlendirdi.
"Bu sezondan ders çıkarmalı”
“Osimhen'i elinde tutmanın çabalarını göstermeli çünkü G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bu yüzden takviye edilecek kadro ile Osimhen çok daha güçlü işlere imza atar. Ancak bu sezondan iyi bir ders çıkarılmalı. G.Saray gibi 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takım, son şampiyonluktaki gibi 22 puan kaybedemez.
Ayrıca G.Saray'ın şampiyonluğunu perçinleyen gol öncesi İcardi'nin topu rakipten kurtarışı ve Kaan'a yaptığı asist 10 numaraydı. G.Saray yönetimi, İcardi ile yolları ayırmayı bir daha düşünsün. Arjantinli, G.Saray için bir fenomen! Birçok takımın santrfor aradığı dönemde eldeki İcardi, transfer edilecek santrfordan daha iyi olur.” (Levent Tüzemen - Sabah)
“Galatasaray ikinci devrede fabrika ayarlarına döndü”
“Okan Buruk’un yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte Galatasaray, ikinci devrede fabrika ayarlarına döndü. Buna rağmen Sarı-Kırmızılı ekip skoru çevirmekte büyük zorluk yaşadı. Özellikle Lang hamlesi, hücum hattına ciddi hareketlilik ve enerji kattı. Son bölümde gelen gol ise tribünleri ayağa kaldırırken, adeta şampiyonluğun habercisi oldu.” (Tunç Kayacı - Fanatik)
"Paraya kıyarak şampiyon olunacağını da kanıtladılar"
“Öncelikle Galatasaray’ı tebrik edelim. Kolay değil 4 yıl üst üste şampiyon olmak. Okan hoca ve talebeleri her türlü övgüyü hak ediyor. Tabii Galatasaray yönetimini de tebrik etmek gerekiyor. Özellikle 4 sene önce Icardi’yi sonra Osimhen’i transfer ederek şampiyonlukta büyük rol oynadılar. Türkiye Ligi’nde doğru transferle ve paraya kıyarak şampiyon olunacağını da kanıtladılar.” (Halil Özer - Milliyet)
"Hocanın Galatasaray kariyerindeki en stresli şampiyonluk"
"Galatasaray için maç Lemina ve Noa Lang’ın girişiyle birlikte yeniden başladı. Galatasaray önce oyunun momentumunu ele geçirdi peşinden Soner’in jeneriklik frikiğine rağmen rakibini geriden takip etti ama sonunda Osimhen ile yakalamayı başardı. Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu, Okan Buruk adını tarihe yazdırdı. Ama sanırım hocanın Galatasaray kariyerindeki en stresli şampiyonluk bu oldu. (Serkan Akcan - Fanatik)
“Bunun kıymetini bilmeyenler var”
“Bu sene sevabı ve günahıyla böyle kapanıyor ama şunu söyleyeyim; bu takım şampiyon olduysa, Şampiyonlar Ligi’nde bir yerlere geldiyse, futbolcular kadar taraftarın da payı var. Böyle bir destek görülmemiştir. Biz bile tribünde maç seyrederken bu tezahürattan etkileniyor ve ‘keşke bu ortamda futbolcu olsaydık’ diyoruz. Bunun kıymetini bilmeyenler var. Tamam belki bu maç eleştiri yapacak zaman değil ama bu gerçek de unutulmasın!” (Osman Şenher - Milliyet)
"Bir kapris yönetimi dehası olarak Okan Buruk"
"Yönetimi, sosyal medyası, teknik kadrosu, taraftarı vs... Herkesi her yönüyle, herkesi her kaprisiyle, egosuyla yönetmek kolay iş midir? Okan Buruk’un yaptığı işlerin çoğu inanın budur. Ekibiyle bir taraftan teknik taktik ile bir taraftan baskıyla uğraşırken tarihin en büyük KAPRİS YÖNETİCİSİ olarak 4 sezondur başarıdan başarıya koşuyor. Galatasaray’ın kazandığı 4. şampiyonluğun bu kısmı unutulmamalı!" (Mehmet Ayan - Hürriyet)