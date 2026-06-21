Ergin Ataman'ın yerine gelen isim resmen açıklandı. Yıllar sonra geri döndü
21.06.2026 15:05
Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenör açıklandı.
Yunanistan basketbolunun devlerinden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman ile yollar ayrılmıştı.
Yunanistan ekibinde 3 sezon görev yapan Ergin Ataman, Panathinaikos ile 1'er kez EuroLeauge ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.
OBRADOVIC GERİ DÖNDÜ
Yeşil-beyazlılarda Ataman'ın yerine gelecek isim merak ediliyordu ve resmi açıklama yapıldı.
Panathinaikos'tan yapılan duyuruda başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in getirildiği açıklandı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Daha önce 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibini çalıştıran Sırp koç, 14 yıl aranın ardından geri döndü.
Kulüpten yapılan açıklamada Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Obradovic daha önce Panathinaikos'ta 1999-2012 yılları arasında 5 kez EuroLeague şampiyonu, 11 kez de Yunanistan şampiyonu olarak rekor kırdı.
FENERBAHÇE TARİHİNDE İZ BIRAKTI
2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Obradovic, sarı-lacivertliler ile 5 EuroLeague Final Four'u ve 3 EuroLeague finali yaşadı. Başarılı koç; 1 EuroLeague şampiyonluğu, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.
Son olarak 25 Haziran 2021'de Partizan'ın başına geçen Obradovic, 26 Kasım 2025'te Panathinaikos maçı sonrası görevinden istifa etmişti.