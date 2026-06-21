Ergin Ataman'ın yerine gelen isim resmen açıklandı. Yıllar sonra geri döndü

Yunanistan basketbolunun devlerinden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman ile yollar ayrılmıştı.

Yunanistan ekibinde 3 sezon görev yapan Ergin Ataman, Panathinaikos ile 1'er kez EuroLeauge ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.