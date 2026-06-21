Ergin Ataman'ın yerine gelen isim resmen açıklandı. Yıllar sonra geri döndü

21.06.2026 15:05

Selim Başeğmezer

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Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenör açıklandı.

Ergin Ataman'ın yerine gelen isim resmen açıklandı. Yıllar sonra geri döndü
Anadolu Ajansı

Yunanistan basketbolunun devlerinden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman ile yollar ayrılmıştı.

 

Yunanistan ekibinde 3 sezon görev yapan Ergin Ataman, Panathinaikos ile 1'er kez EuroLeauge ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.

OBRADOVIC GERİ DÖNDÜ 1
Resmi Kurum

OBRADOVIC GERİ DÖNDÜ

Yeşil-beyazlılarda Ataman'ın yerine gelecek isim merak ediliyordu ve resmi açıklama yapıldı.

 

Panathinaikos'tan yapılan duyuruda başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in getirildiği açıklandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME 2
Resmi Kurum

3 YILLIK SÖZLEŞME

Daha önce 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibini çalıştıran Sırp koç, 14 yıl aranın ardından geri döndü.

 

Kulüpten yapılan açıklamada Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

 

Obradovic daha önce Panathinaikos'ta 1999-2012 yılları arasında 5 kez EuroLeague şampiyonu, 11 kez de Yunanistan şampiyonu olarak rekor kırdı.

FENERBAHÇE TARİHİNDE İZ BIRAKTI 3
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE TARİHİNDE İZ BIRAKTI

2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Obradovic, sarı-lacivertliler ile 5 EuroLeague Final Four'u ve 3 EuroLeague finali yaşadı. Başarılı koç; 1 EuroLeague şampiyonluğu, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

 

Son olarak 25 Haziran 2021'de Partizan'ın başına geçen Obradovic, 26 Kasım 2025'te Panathinaikos maçı sonrası görevinden istifa etmişti.

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