Erken vedalar ayrılık getirdi. Tek tek istifa ediyorlar
01.07.2026 09:17
Dünya Kupası'ndaki erken vedalar peş peşe ayrılık getirdi. Son olarak Uruguay ve Hollanda'da hocalarla yollar ayrıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turundaki Fas mağlubiyetiyle veda eden Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman, görevinden ayrıldığını açıkladı.
63 yaşındaki Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamada, "Hollanda Mili Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini bırakma kararı aldım. Hollanda ile çalışmamın sona ermesi acı verici." ifadelerini kullandı.
Koeman, "Karışık duygularla veda ediyorum. Tabii ki, dünya şampiyonluğu kazanmak istedim. Bu hayal, futbolun bana getirdiği her şeyden öte. Tüm bu yılların güveni, eleştirileri, desteği, hayal kırıklıkları ve daha fazlası için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Marcelo Bielsa da Uruguay teknik direktörlüğünden istifa etti.
Uruguay, Dünya Kupası'na gruplarda veda etmişti.
Bielsa, "Oyuncularla ilişkim işime yapmama engel değildi. 2 puan alıp elenmemiz konusunda hiçbir bahanem yok. Sonuçları ikili ilişkilere bağlamak adaletsiz olur." ifadelerini kullandı.
DİĞER İSTİFA EDENLER
Hong Myung-bo (Güney Kore)
Steve Clarke (İskoçya)
Miroslav Koubek (Çekya)
GÖREVDEN ALINAN
Sabri Lamouchi (Tunus)
"İSTİFA ETMEYECEĞİM"
A Milli Takım'ın erken vedası sonrası istifa edip etmeyeceği sorulan Montella şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Çok motiveyim. Sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim, yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim."