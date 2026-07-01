Erken vedalar ayrılık getirdi. Tek tek istifa ediyorlar

A Milli Takım'ın erken vedası sonrası istifa edip etmeyeceği sorulan Montella şu ifadeleri kullanmıştı:



"Ben takımı her iki turnuvaya da soktum. Çok motiveyim. Sayın başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. Ben bir profesyonelim, yıllar içinde kalbimi ortaya koydum. Tutkuyla zamanımı buna adadım. İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim."