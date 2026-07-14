Erling Haaland, Dünya Kupası'ndan ilginç bir anıyla döndü. Elindekini görenler şaşırdı
14.07.2026 11:17
Norveç Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans turnuvaya damga vuran Erling Haaland'ın ülkesine dönüşünde elindeki eşya dikkat çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşan Norveç, 90 dakikası 1-1 biten ve uzatmalara giden maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti.
Norveç'te Erling Haaland, gösterdiği performansla turnuva boyunca adından fazlasıyla söz ettirdi.
İngiltere maçının ardından futbolcular Norveç'e döndü. Oslo Havalimanı'na iniş yapan takımda Haaland'ın ABD'den getirdiği hatıra dikkat çekti.
Haaland'ın uçaktan inerken çekilen fotoğrafında elinde şişe tutan doldurulmuş bir rakun olduğu görüldü.
"EVE KADAR BENİ TAKİP ETTİ"
Hatıra eşyasını sosyal medyada paylaşan Norveçli golcü, "Eve kadar beni takip etti" ifadelerini kullanmıştı.
Haaland'ın paylaşımı, kısa süre içinde futbolseverler tarafından çokça konuşuldu.