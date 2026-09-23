Erling Haaland'ın Lvbel C5 paylaşımı sosyal medyayı yıktı

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Snapchat ve Instagram gibi platformları yoğun şekilde kullanan, esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Norveçli golcü bu kez Türk rapçi Lvbel C5 paylaşımı yaptı.