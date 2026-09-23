Erling Haaland'ın Lvbel C5 paylaşımı sosyal medyayı yıktı
23.09.2026 09:21
Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Lvbel C5 paylaşımı dikkat çekti.
İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
Snapchat ve Instagram gibi platformları yoğun şekilde kullanan, esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Norveçli golcü bu kez Türk rapçi Lvbel C5 paylaşımı yaptı.
Haaland'ın Uber ile yolculuk yaptığı esnada paylaştığı videoda Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" isimli şarkısının çaldığı duyuldu.
Başarılı futbolcunun paylaşımında "Uber şoförü, birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor." sözleri yer aldı.
26 yaşındaki dünya yıldızının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer buldu.
Haaland'ın paylaşımı şöyle: