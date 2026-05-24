Erokspor-Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? 79. Süper Lig ekibi belli oluyor
24.05.2026 12:13
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım bu akşam Konya'da oynanacak Esenler Erokspor-Çorum FK maçıyla belli olacak. İki takım da Süper Lig'e yükselebilmek için son ana kadar mücadele edecek. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Erokspor-Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
Erokspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Çorum FK ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon Süper Lig'e yükselecek olan son takının belirleneceği mücadelede Erokspor ve Çorum FK mutlak galibiyet için sahada olacak.
Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, bu akşamki play-off finalini kazanacak takım da adını yazdıracak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Erokspor-Çorum FK müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadele TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KAZANAN TAKIM SÜPER LİG'DE
Amed Sportif Faaliyetler'in 78. Süper Lig temsilcisi olmasının ardından bu akşamki finali kazanacak ekip de ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.
Ligde son haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdürmesine rağmen doğrudan Süper Lig'e yükselemeyen Esenler Erokspor, ligi 3. bitirerek adını doğrudan play-off finaline yazdırdı. Lig bittikten sonra teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi takımı Güray Gündoğdu'ya emanet etti. Ligde 2. sezonunu geçiren Esenler Erokspor ilk kez play-off'ta yer alıyor