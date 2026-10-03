Ersun Yanal çılgına döndü, Montella'ya çok sert sözler. "Verin şunun parasını gitsin"
03.10.2026 14:32
Teknik direktör Ersun Yanal, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı eleştirdi.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Belçika deplasmanına çıkmıştı.
Ay-yıldızlılar, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve grupta henüz puanla tanışamamıştı.
Eleştiri oklarının hedefinde yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya bir tepki de teknik direktör Ersun Yanal'dan geldi.
SMEX YouTube kanalında konuşan Yanal, İtalyan çalıştırıcı için şöyle konuştu:
"VERİN PARASINI GİTSİN"
"Verin şunun parasını gitsin ya! Eğer oynatamıyorsan çık, oynatacak adam gelir. Bizde aslanlar gibi bir sürü adam var. Bunu birçok hoca yaptı. Birçok hoca içselleştirdi; Piontek, Derwall... Birlikte bütün oldular ve bunun altyapısını çok iyi kurdular. O takımları oraya ulaştırdılar."
"SEN KİMLE DALGA GEÇİYORSUN"
"Sen bizimle dalga geçemezsin kardeşim. Sen dalga mı geçiyorsun ya! Sen kimle dalga geçiyorsun. Verin şunun parasını gitsin ya! Sorun nerede biliyor musun? Sorun kontratta. Böyle kontrat yapılmaz. Artık dayanacak nokta kalmadı, bu iş buraya kadar geldi. Buradan meslektaşlarıma, antrenör arkadaşlarıma sesleniyorum: Lütfen tepkinizi ortaya koyun! Benim başımda duran hoca kalkıp bu dille, bu üslupla konuşamaz!"
"TERBİYESİZ ADAM"
"Git şuradan terbiyesiz adam. Hadi ya! Gerçekten ben hayatımda hiç kimseye kabalık yapmadım. Ama şu olay beni şuradan vuruyor. Burayı hak etmiyoruz, buranın takımı değiliz' demiş Montella. Nasıl değilsin? Oraya çıktıysan oranın takımısın!"