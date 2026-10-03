Ersun Yanal çılgına döndü, Montella'ya çok sert sözler. "Verin şunun parasını gitsin"

"Verin şunun parasını gitsin ya! Eğer oynatamıyorsan çık, oynatacak adam gelir. Bizde aslanlar gibi bir sürü adam var. Bunu birçok hoca yaptı. Birçok hoca içselleştirdi; Piontek, Derwall... Birlikte bütün oldular ve bunun altyapısını çok iyi kurdular. O takımları oraya ulaştırdılar."