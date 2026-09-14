Ersun Yanal'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal açıklaması. "Her sözün bir zamanı vardır"

"Fenerbahçe ile ilgili söylediğim sözlerin farklı yerlere çekildiğini görüyorum. Oysa söylediklerim çok açık: Benim tek derdim Fenerbahçe'nin iyiliği ve başarısıdır.

"Neden sustun bugüne kadar?" diyenlere de cevabım net: Susmak, görmemek veya umursamamak değildir. Her sözün bir zamanı vardır.

Daha birkaç gün önce İsmail Kartal'ı ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirenlerin bugün bir anda savunucu olması da düşündürücüdür. Ben kişilere ve gündeme göre fikir değiştirmem.

Fenerbahçe 120 yıllık büyük bir çınardır. Kişiler ve makamlar gelip geçer, Fenerbahçe kalır. Bu yüzden kulüple ilgili her karar iyi düşünülmeli ve Fenerbahçe'nin menfaati her şeyin önünde tutulmalıdır.

Kimseye hakaretim, saygısızlığım veya kişisel hesabım yok.

Fenerbahçe artık şampiyon olmalı ve vasatlığı kabul etmemelidir.

Sözlerin çarpıtılmasın.

Benim tarafım kişiler değil, Fenerbahçe'dir."