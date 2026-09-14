Ersun Yanal'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal açıklaması. "Her sözün bir zamanı vardır"
14.09.2026 17:59
Son Güncelleme: 14.09.2026 18:09
Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ve İsmail Kartal'ın istifadan dönüş sürecine dair yaptığı yorumlar sonrası bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile yaşanan istifa ve geri dönüş süreci kamuoyunun gündemine oturmuştu.
Sarı-lacivertliler, Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmediğini ve tecrübeli çalıştırıcının takımın başında yer alacağını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, yaşanan süreçle ilgili yaptığı yorumların tartışılması üzerine açıklama yayımladı.
Yanal'ın paylaşımında şu sözler yer aldı:
"Fenerbahçe ile ilgili söylediğim sözlerin farklı yerlere çekildiğini görüyorum. Oysa söylediklerim çok açık: Benim tek derdim Fenerbahçe'nin iyiliği ve başarısıdır.
"Neden sustun bugüne kadar?" diyenlere de cevabım net: Susmak, görmemek veya umursamamak değildir. Her sözün bir zamanı vardır.
Daha birkaç gün önce İsmail Kartal'ı ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirenlerin bugün bir anda savunucu olması da düşündürücüdür. Ben kişilere ve gündeme göre fikir değiştirmem.
Fenerbahçe 120 yıllık büyük bir çınardır. Kişiler ve makamlar gelip geçer, Fenerbahçe kalır. Bu yüzden kulüple ilgili her karar iyi düşünülmeli ve Fenerbahçe'nin menfaati her şeyin önünde tutulmalıdır.
Kimseye hakaretim, saygısızlığım veya kişisel hesabım yok.
Fenerbahçe artık şampiyon olmalı ve vasatlığı kabul etmemelidir.
Sözlerin çarpıtılmasın.
Benim tarafım kişiler değil, Fenerbahçe'dir."
NE OLMUŞTU?
Ersun Yanal, Fenerbahçe'de yaşananlarla ilgili çarpıcı sözler sarf etmişti.
Deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe’de yaşamış biri olarak İsmail Kartal’ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe’nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ı büyük bir zevkle kovacaktır." demişti.
Yanal'ın sözleri, sarı-lacivertli taraftarların gündemine oturmuş ve çokça konuşulmuştu.