Eşi benzeri görülmemiş olay. Aydınspor, LinkedIn'den başkan arıyor
28.08.2026 10:59
Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) yer alan Aydınspor Kulübü, sosyal medyada kariyer platformları arasında yer alan LinkedIn'de kulüp başkanı arıyor.
Aydın'da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, sahipsiz kalan kulübün yeniden ayağa kalkarak eski günlere dönmesini bekliyor.
2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklara karşı harekete geçen taraftarlardan değişik bir hamle geldi.
Bu kapsamda siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medya platformları arasında yer alan iş arama sitesi LinkedIn üzerinden kulüp başkanlığı için iş ilanı verdi.
"Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlıklı iş ilanı ile kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren Aydınspor taraftarları, kulübün geleceğine sahip çıkabilecek bir başkan adayı bulmak amacıyla kamuoyuna çağrı yaptı.
36 saat yayında kalan ilana bin 391 kişi başvurdu ve ilan 18 bin 274 kişi görüntülendi.
Aydınspor Kulübü tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği için uygun görülen, Aydınspor'a vizyonu, tecrübesi ve imkanlarıyla katkı sağlayabileceği değerlendirilen adaylarla ilerleyen süreçte iletişime geçileceği bildirildi.
Kulübün hedefinin yalnızca yeni bir başkan belirlemek olmadığı vurgulanırken, Aydınspor'un geleceğini güvence altına alabilecek, sürdürülebilir bir model üzerinde hareket eden güçlü bir yönetim yapısının oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.