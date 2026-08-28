Eşi benzeri görülmemiş olay. Aydınspor, LinkedIn'den başkan arıyor

Aydınspor Kulübü tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği için uygun görülen, Aydınspor'a vizyonu, tecrübesi ve imkanlarıyla katkı sağlayabileceği değerlendirilen adaylarla ilerleyen süreçte iletişime geçileceği bildirildi.

Kulübün hedefinin yalnızca yeni bir başkan belirlemek olmadığı vurgulanırken, Aydınspor'un geleceğini güvence altına alabilecek, sürdürülebilir bir model üzerinde hareket eden güçlü bir yönetim yapısının oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.