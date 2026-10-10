Eşi "Teknik direktörünüze sorun" demişti. Yedek kaldı, sitem etti
10.10.2026 09:11
Kasımpaşa maçında yedek kalan Galatasaray'ın yıldızı maç sonu sitem etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi.
Maç sonunda Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı hakkındaki soruya ilginç yanıtlar verildi.
"NİYE HAZIR OLAYIM?”
Gündoğan, bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” cevabını verdi.
Gündoğan bu sezon sadece 11 dakika süre alabilmişti.
"BİZ HAZIRIZ"
Osimhen ise, "Şampiyonlar Ligi'ne hazır mısın?" şeklindeki soruya "Biz hazırız" yanıtını vererek "Harika bir maç olacak" yanıtını verdi.
Osimhen uzun süren sakatlığı sonrası dün Kasımpaşa maçında yedek başlamış ardından maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.
EŞİNDEN TEPKİ GELMİŞTİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta oynanan müsabakadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Bu maçın ardından tecrübeli futbolcunun eşi Sara Gündoğan, bir taraftara cevap vermişti.
"BANA DEĞİL TEKNİK DİREKTÖRÜNÜZE SORUN"
Sara Gündoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Ben ve ailem Galatasaray'ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen anlayın; bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ayrıca lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Bu adam Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti."sorun