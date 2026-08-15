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Eski takımına duvar ördü, Fenerbahçe'ye geçit vermedi. İrfan Can Eğribayat maça damga vurdu

15.08.2026 23:41

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu maça damga vuran isim İrfan Can Eğribayat oldu.

Eski takımına duvar ördü, Fenerbahçe'ye geçit vermedi. İrfan Can Eğribayat maça damga vurdu
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.

 

Sezona puansız başlayan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat karşısında oldukça zorlandı.

10 KURTARIŞ YAPTI 1
Anadolu Ajansı

10 KURTARIŞ YAPTI

Sezon başında Fenerbahçe'den başkent ekibine transfer olan deneyimli eldiven, eski takımına karşı adeta duvar ördü.

 

Kalesinde 1 gol gören Eğribayat, 10 kurtarışla takımının kazandığı maçta başrol oynadı.

Eski takımına duvar ördü, Fenerbahçe'ye geçit vermedi. İrfan Can Eğribayat maça damga vurdu 2
Anadolu Ajansı

25. dakikada rakip yarı alanın sağından ceza sahasına gönderilen frikikte topa uçarak kafayla vuran İsmail Yüksek'in şutunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.

Eski takımına duvar ördü, Fenerbahçe'ye geçit vermedi. İrfan Can Eğribayat maça damga vurdu 3
Anadolu Ajansı

48. dakikada ise ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in sert şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

Eski takımına duvar ördü, Fenerbahçe'ye geçit vermedi. İrfan Can Eğribayat maça damga vurdu 4
Anadolu Ajansı

Müsabakanın 62. dakikasında Anderson Talisca'nın ceza sahasından vuruşunu son anda çelen İrfan Can, direğin de yardımıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Eski takımına duvar ördü, Fenerbahçe'ye geçit vermedi. İrfan Can Eğribayat maça damga vurdu 5
Anadolu Ajansı

Karşılaşmanın 71. dakikasında ise Kante'nin kazandırdığı top sonrası Kerem'in pasıyla ceza sahasına giren Talisca'nın sert vuruşunu kaleci İrfan Can son anda kurtardı.