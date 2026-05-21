EuroLeague'de Dörtlü Final heyecanı. Final Four maçları ne zaman başlayacak?
21.05.2026 10:03
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) dörtlü final heyecanı başlıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek. Final Four maçları ne zaman başlayacak?
Basketbol Avrupa Ligi'nde Final Four heyecanı tüm basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. EuroLeague'in sefiri olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four'da yine üstün bir performans sergileyerek finalde kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor.
FİNAL FOUR NE ZAMAN?
Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko, saat 18.00'de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak.
Organizasyonda ilk maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmalar, S Sport'tan canlı yayımlanacak.
3 TAKIMIN TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUĞU VAR
EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek takımlarından 3'ü, toplam 16 kez kupanın sahibi oldu.
Real Madrid 11 şampiyonluk yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe ise 2 defa mutlu sona ulaştı.
Valencia Basket ise ilk kez dörtlü final sahnesine çıkacak.
FENERBAHÇE İLE OLYMPİAKOS'UN 37. KARŞILAŞMASI
Dörtlü finalin ilk maçında mücadele edecek Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 37. kez rakip olacak.
İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.
Fenerbahçe ile Olympiakos, dörtlü finalde ise 3. kez kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan temsilcisini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.