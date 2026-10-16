EuroLeague'de zafer gecesi. Beşiktaş ve Anadolu Efes'ten çifte galibiyet
16.10.2026 22:53
Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih'i 95-87 yenip evinde ilk galibiyetini aldı. Anadolu Efes de Litvanya deplasmanında Zalgiris karşısında 15 sayı farkla 85-70 kazandı.
BEŞİKTAŞ MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI
EuroLeague'de Beşiktaş ve Anadolu Efes çift maç haftasını galibiyetle kapattı.
Çift maç haftasına Hapoel yenilgisi ile giren Beşiktaş, Bayern Münih karşısında 5. dakikayı 11-10 geride geçti. Sekizinci dakikanın başında Zizic'in pota altından bulduğu basketle 17-15 öne geçen Beşiktaş, yakaladığı 11-0'lık seriyle son 34 saniyeye 26-15 üstün girdi.
Kalan sürede Almanya temsilcisi serbest atıştan 2 sayı bulurken, siyah-beyazlılar ilk çeyreği 26-17 önde kapattı.
İlk çeyreğin sonunda yakaladığı iyi oyunu ikinci periyoda da yansıtan Beşiktaş, 12. dakikada 13 sayılık (33-20) fark yakaladı. Bayern Münih'in farkı kapatma çabasına taraftarının desteğiyle coşkulu oyunla karşılık veren siyah-beyazlılar, 18. dakikada farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Bayern Münih'in 5-0'lık serisine 6-0'la yanıtlayan Beşiktaş, devre arasına 18 sayı farkla 53-35 önde girdi.
BAYERN MÜNİH 28 SAYI FARKI KAPATTI
Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş, yakaladığı 7-0'lık seriyle 22. dakikanın ortalarında farkı 25 sayıya (60-35) yükseltti. Maçın 25. dakikasını 69-41 önde geçen siyah-beyazlılar, bu dakikadan sonra 5 dakika boyunca sayı üretemedi.
Konuk takım ise periyot sonuna kadar 17-0'lık seri yakaladı. Maçın 25. dakikasında farkı 28 sayıya kadar çıkartan Beşiktaş, üçüncü çeyreği 11 sayı farkla 69-58 önde bitirdi.
Üçüncü çeyreğin ikinci yarısında kaybettiği ritmi geri kazanamayan Beşiktaş, 34. dakikada skorun 75-75'e gelmesine engel olamadı. Kritik anlarda Nowell ve Morgan'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesini önleyen siyah-beyazlılar, 36. dakikada skoru 81-76'ya getirdi. Son bölümde hata yapmayan Beşiktaş, parkeden 95-87 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar böylece iç sahada ilk galibiyetini aldı ve toplamda 3. kez kazandı.
ANADOLU EFES 2. GALİBİYETİNİ ALDI
Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i 85-70 mağlup etti. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı. Zalgiris ise 4. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, 4 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 5. dakikanın sonlarında 12 sayılık üstünlük yakaladı: 2-14.
Dış atışlardan kaydettiği isabetlerle farkı 6'ya indiren Zalgiris karşısında sayı bulmaya devam eden lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte rahat skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 17'ye kadar çıkardı: 21-38. Oyun ritmini kaybeden lacivert-beyazlılar karşısında üst üste bulduğu basketlerle ivme yakalayan Zalgiris, farkı 6'ya kadar indirdi ve Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 üstün gitti.
ZALGİRİS'E DÖNÜŞ İZNİ YOK
İlk yarının sonundaki iyi oyununu üçüncü periyodun başına da taşıyan Zalgiris, 23. dakikada farkı 3'e çekti: 43-46.
Payne'in kritik 3 sayılık basketleri ve Malcolm'un etkili performansıyla oyun üstünlüğünü yeniden ele geçirerek farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, son bölüme 67-56 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyreğe etkili başlayan ve oyun kontrolünü ele geçirerek farkı 19'a kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.