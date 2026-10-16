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EuroLeague'de zafer gecesi. Beşiktaş ve Anadolu Efes'ten çifte galibiyet

16.10.2026 22:53

AA

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Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih'i 95-87 yenip evinde ilk galibiyetini aldı. Anadolu Efes de Litvanya deplasmanında Zalgiris karşısında 15 sayı farkla 85-70 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

EuroLeague'de Beşiktaş ve Anadolu Efes çift maç haftasını galibiyetle kapattı.
 

Çift maç haftasına Hapoel yenilgisi ile giren Beşiktaş, Bayern Münih karşısında 5. dakikayı 11-10 geride geçti. Sekizinci dakikanın başında Zizic'in pota altından bulduğu basketle 17-15 öne geçen Beşiktaş, yakaladığı 11-0'lık seriyle son 34 saniyeye 26-15 üstün girdi. 
 

Kalan sürede Almanya temsilcisi serbest atıştan 2 sayı bulurken, siyah-beyazlılar ilk çeyreği 26-17 önde kapattı.
 

İlk çeyreğin sonunda yakaladığı iyi oyunu ikinci periyoda da yansıtan Beşiktaş, 12. dakikada 13 sayılık (33-20) fark yakaladı. Bayern Münih'in farkı kapatma çabasına taraftarının desteğiyle coşkulu oyunla karşılık veren siyah-beyazlılar, 18. dakikada farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Bayern Münih'in 5-0'lık serisine 6-0'la yanıtlayan Beşiktaş, devre arasına 18 sayı farkla 53-35 önde girdi.

 

BAYERN MÜNİH 28 SAYI FARKI KAPATTI 1
Anadolu Ajansı

BAYERN MÜNİH 28 SAYI FARKI KAPATTI

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş, yakaladığı 7-0'lık seriyle 22. dakikanın ortalarında farkı 25 sayıya (60-35) yükseltti. Maçın 25. dakikasını 69-41 önde geçen siyah-beyazlılar, bu dakikadan sonra 5 dakika boyunca sayı üretemedi.

 

Konuk takım ise periyot sonuna kadar 17-0'lık seri yakaladı. Maçın 25. dakikasında farkı 28 sayıya kadar çıkartan Beşiktaş, üçüncü çeyreği 11 sayı farkla 69-58 önde bitirdi.

 

Üçüncü çeyreğin ikinci yarısında kaybettiği ritmi geri kazanamayan Beşiktaş, 34. dakikada skorun 75-75'e gelmesine engel olamadı. Kritik anlarda Nowell ve Morgan'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesini önleyen siyah-beyazlılar, 36. dakikada skoru 81-76'ya getirdi. Son bölümde hata yapmayan Beşiktaş, parkeden 95-87 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar böylece iç sahada ilk galibiyetini aldı ve toplamda 3. kez kazandı.

 

ANADOLU EFES 2. GALİBİYETİNİ ALDI 2
Özel Kurum

ANADOLU EFES 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i 85-70 mağlup etti. Lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de ikinci galibiyetini aldı. Zalgiris ise 4. yenilgisini yaşadı.

 

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, 4 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 5. dakikanın sonlarında 12 sayılık üstünlük yakaladı: 2-14.

 

Dış atışlardan kaydettiği isabetlerle farkı 6'ya indiren Zalgiris karşısında sayı bulmaya devam eden lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı.

 

İkinci çeyrekte rahat skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 17'ye kadar çıkardı: 21-38. Oyun ritmini kaybeden lacivert-beyazlılar karşısında üst üste bulduğu basketlerle ivme yakalayan Zalgiris, farkı 6'ya kadar indirdi ve Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 üstün gitti.

 

ZALGİRİS'E DÖNÜŞ İZNİ YOK

 

İlk yarının sonundaki iyi oyununu üçüncü periyodun başına da taşıyan Zalgiris, 23. dakikada farkı 3'e çekti: 43-46. 

 

Payne'in kritik 3 sayılık basketleri ve Malcolm'un etkili performansıyla oyun üstünlüğünü yeniden ele geçirerek farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, son bölüme 67-56 önde girdi.

 

Dördüncü ve son çeyreğe etkili başlayan ve oyun kontrolünü ele geçirerek farkı 19'a kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.