EuroLeague'den FIFA'ya olay gönderme. "Futbol değil, basketbola ait"
15.06.2026 15:17
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan 3 dakikalık su molası ve reklam arasına EuroLeague'den gönderme geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken, turnuvada yaşananlar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Dünya Kupası'nda oynanacak maçların her iki yarısında da su molası uygulaması yapılacağı organizasyon öncesinde açıklanmıştı.
MAÇLAR DÖRDE BÖLÜNÜYOR
Takımların su molalarındaki boşlukta kanallar anlaşma gereği reklam yayınlama hakkına sahip.
Bu uygulamayla birlikte devre arası da hesaba katıldığında Dünya Kupası'ndaki maçların oynandığı kısımlar dörde bölünüyor.
Hakemler, müsabakaların ilk ve ikinci devrelerinde birer su/serinleme molası vererek 2-3 dakikalık bir ara oluşturuyor.
Alışılagelmemiş olan bu durum futbolseverlerin tepkisini çekerken, birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.
"4 ÇEYREK BASKETBOLA AİTTİR"
Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague, su/serinleme molası üzerinden bir futbol maçını dörde bölen FIFA'ya göndermede bulundu.
EuroLeauge'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda "4 çeyrek basketbola aittir" ifadeleri yer aldı.
Yapılan bu paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.