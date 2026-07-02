Evlilik yolunda ilerliyorlardı, her şey tersine döndü. Mesajları gördü çıldırdı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ülkesi Arjantin'de tedavisine devam ederken, yeni sevgilisi China Suarez'e olan aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etmişti.

Icardi yaptığı bir paylaşımda, "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar derler... kim bilir... kaderdir... o kader ki ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yol kat edilirse edilsin iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu mutlaka bulur..." ifadelerini kullanmıştı.