Evlilik yolunda ilerliyorlardı, her şey tersine döndü. Mesajları gördü çılgına döndü
02.07.2026 11:19
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ve evlilik yolunda ilerleyen Mauro Icardi ile China Suarez ayrıldı. Yaşanan krizin ayrıntıları ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu China Suarez ile ilişkisinde kriz çıktı.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Suarez, Icardi ile yaşadığı evi terk etti.
Arjantinli gazeteci Yanina Latorre'nin iddiasına göre; Icardi'nin başka bir kadınla yaptığı yazışmaları gören Suarez çılgına döndü.
Icardi, China Suarez'i geri döndürmek için ziyaretine gitse de başarılı olamadı.
"ICARDİ YIKILMIŞ DURUMDA"
Suarez'in bir süredir bazı davranışlardan rahatsız olduğunu ve bunun üzerine mesajları görünce ayrılık kararı aldığını aktaran Latorre “China bu sebeple ayrıldı. Icardi yıkılmış durumda." ifadelerini kullandı.
Suarez geçtiğimiz günlerde Icardi'nin kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın.”
"EN İYİ HİKAYELER HİÇ BEKLEMEDİĞİN ANDA BAŞLAR"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ülkesi Arjantin'de tedavisine devam ederken, yeni sevgilisi China Suarez'e olan aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etmişti.
Icardi yaptığı bir paylaşımda, "En iyi hikayeler hiç beklemediğin anda başlar derler... kim bilir... kaderdir... o kader ki ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yol kat edilirse edilsin iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu mutlaka bulur..." ifadelerini kullanmıştı.