Eylemlerin gölgesinde futbol. Galatasaray, Fransa'da çıkış arıyor

Fransa'daki olayların yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olan Lille ve Paris başta olmak üzere farklı kentlerde kısmi sokağa çıkma yasağını uzatma kararları alındı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Galatasaray da takım ve taraftarları için UEFA'dan ek güvenlik önlemleri istemişti.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla da iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin artırılmasını talep etmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu hafta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının, Lille-Galatasaray karşılaşması da dahil olmak üzere planlandığı gibi gerçekleştirileceğini doğrulamıştı.