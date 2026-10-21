Eylemlerin gölgesinde futbol. Galatasaray, Fransa'da çıkış arıyor
21.10.2026 09:42
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarının peşinde. Sezonu iki mağlubiyetle açan sarı kırmızılılar, bugün Fransa'da sahaya çıkacak.
TEK EKSİK VAR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çıkış arıyor.
3-1'lik Sporting ve 4-1'lik Barcelona yenilgileriyle ilk iki haftayı puansız geçen sarı kırmızılar, eylemlerin sürdüğü ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da Lille'le karşılaşacak.
Saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Tedavisi sona eren Singo'nun iki ay sora döndüğü takımda tek eksik Rafael Leao.
RAKİPTE TANIDIK İSİM
Ev sahibi Lille de ilk 2 haftayı puansız kapattı.
Real Betis ve Arsenal'e yenilen Fransız temsilcisini, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti çalıştırıyor.
Lille'in son maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli kaleci Berke Özer'in bu gece ilk 11'de olması bekleniyor.
ÖZEL EĞİTİMLİ ASKERLER KORUYACAK
Galatasaray kafilesi üst düzey önlemlerle korunacak.
Sarı-kırmızılıların kalacağı otel ve çevresinde alınacak önlemler ortaya çıktı.
L'Equipe'in haberine göre otelin çatısında 6 adet keskin nişancı, 250 özel eğitimli asker ve bin kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız Galatasaray'ı koruyacak.
GALATASARAY ÖNLEM İSTEMİŞTİ
Fransa'daki olayların yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olan Lille ve Paris başta olmak üzere farklı kentlerde kısmi sokağa çıkma yasağını uzatma kararları alındı.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Galatasaray da takım ve taraftarları için UEFA'dan ek güvenlik önlemleri istemişti.
Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla da iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin artırılmasını talep etmişti.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu hafta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının, Lille-Galatasaray karşılaşması da dahil olmak üzere planlandığı gibi gerçekleştirileceğini doğrulamıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Lille: Berke, Goffi, Alexsandro, Ngoy, Perraud, Andre, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Bentaleb, Giroud
Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Yunus, Batrakov, Barış Alper ve Osimhen