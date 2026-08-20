Fatih Tekke isyan etti. "Hakem inanılmaz kötüydü"
20.08.2026 22:45
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından konuştu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşılaştı.
Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanan müsabakada rakibine 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Tekke'nin sözleri:
"NASİP OLMADI"
"Bu gecenin iki tane kaybı var. 1-0 mağlup olmak ve Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi. Oyunun ilk yarısında 5-6 dakika rakip baskımızı kırdı. Yapılan 1-2 hata var. Çok pozisyonumuz var. Bugün olmadı. Oyuncularımın isteği, arzusu herkese bu turu geçebileceğimiz hissini verdi. Kolay olmuyor. Avantajlı skor almamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı. İmkansız değil. Oyun olarak baktığınızda belki skor bambaşka olmalıydı. Yüksek tempo oynadık. İkinci yarı kalemize 1 defa geldiler. Böyle oluyor maçlar. Girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Nasip olmadı."
"İKİ KAYBIMIZ VAR"
"Bu kadar kısa sürede takımım enerji ve iyi performans gösterdi. Bu maçlarda duyguyu, hata yapma bazen bu olmuyor. İkinci maç için ümidim asla ve asla, ne olursa olsun, daha iyi olacağımızı da biliyorum. Muçi'nin antrenman yapmadan bu halde oluşu, 1 hafta sonra daha iyi olacağı kesin. İki kaybımız var. Avantajlı skor alamadık. Nwaiwu'nun olmaması."
"HAKEM İNANILMAZ KÖTÜ YÖNETTİ"
"Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip daha çok faul yapacak, ben mi daha çok yapacağım. Gayet normal, bütün istatistikler bizde. Hakem inanılmaz kötü yönetti. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal."
TRANSFER CEVABI
"İstediklerimiz olmuyor. İsteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncular var ama her istedğinizde olmuyor. Santrfor beklentimiz var. Olmazsa 6 numara gibi. İki tane mevkide... Bakalım."