Fatih Tekke'nin istifasına çarpıcı yorum. "Böylesi ağır gelir"

“ÇOK ÜZGÜN HİSSETTİĞİ İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR BU”

"Şu an yönetimin veya taraftarların böyle bir şeye kesinlikle karşı çıkacağını düşünüyorum. Bir şekilde Fatih Tekke orada tutulacak.

Hata da yapabilir ama bu hataları herkes yaptı. Dedim ya, anlattım; 10 kişi kalmış, 9 kişi kalmışsın 70 dakika.

Bu kararı alması gerçekten büyük Trabzonsporlu olduğu için... Yani taraftara karşı, kulübe karşı kendini gerçekten çok üzgün hissettiği için alınmış bir karar bu." (Türk eski milli futbolcu ve teknik direktör Mehmet Yılmaz- HT Spor)