Fatih Tekke'nin istifasına çarpıcı yorum. "Böylesi ağır gelir"
28.08.2026 10:46
Trabzonspor'da Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifa krizi yaşanıyor. Peki spor yazarları bu durumu nasıl değerlendirdi? İşte yorumlar...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün akşam Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Trabzonspor'un 9 kişi kaldığı maç, Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
FATİH TEKKE İSTİFA ETTİ, YÖNETİM KABUL ETMEDİ
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
“DUYGUSAL YOĞUNLUKLA KARAR ALDI”
Bordo-mavili kulüp ise Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir." denilmişti.
“FATİH TEKKE GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR”
Açıklamada "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." ifadesine de yer verilmişti.
Macaristan mağlubiyetiyle beraber Trabzonspor'da sıcak gelişmelerin yaşandığını olayları spor yazarları yorumladı.
"ÜÇ KIRMIZI KART CİDDİ BİR ALARM"
"Maç 13. dakikada bitti... Malinovskyi gibi tecrübeli bir ismin, orta alanda göstere göstere, böyle bir faul yapması affedilmez. Zaten ilk maçı evimizde kaybetmişiz, sahaya dezavantajlı çıkan tarafız. Fatih Tekke buna göre bir galibiyet planı yapmış, takımını sahaya sürmüş. Aslında kırmızı karta kadar ümit veren, rakip kalede görünen bir Trabzonspor vardı sahada. Tabii ki böyle fizik kondisyonu yüksek bir rakip karşısında 10 kişi ile reaksiyon göstermek çok kolay değil. Üstelik 1-0 yenik duruma düştükten sonra da direnç olarak demoralize vaziyette reaksiyon göstermek zordu. İkinci yarıda bir ümit acaba bir mucizeye imza atar mıyız diye iyimser düşündük. Ancak 54’te gelen 2. gol ve hemen arkasından gelen penaltı ve 2. kırmızı kart ile skor 3-0’a gelince, umutlarımız da tamamen tükendi. Açıkçası siz 200 milyon Euro’luk takım kursanız da takım olamayınca 40 milyon Euro’luk takım gelip sizi iki maçta da yenebiliyor. Oysa bu kadar transfere yatırım yapan bir kulübün Avrupa Ligi’nde yer alması gerekirdi. İki maçta görülen 3 kırmızı kart ciddi bir alarm bana göre..." (Fanatik-Tunç Kayacı)
“BÖYLE MAĞLUBİYETLER AĞIR GELDİ ONA”
“Fatih Tekke bu mağlubiyeti yediremedi kendisine. Futbolculuk dönemindeki gibi Trabzonspor'un başına gelen her şeyi önce kendi üstüne alınıyor. Böyle mağlubiyetler ağır gelir ona çünkü takım arkadaşım. Ben olsam bırakmam.
“KIRMIZI KARTLAR HAKLI, YAKIŞMADI”
Trabzonspor, Ferencvaros maçının hiçbir yerinde hazır değil. Hakemin çok iyi niyetli olduğunu düşünmesem de kırmızı kartlar haklı. Trabzonspor'a yakışmadı."
(Erman Özgür- Tivibu Spor)
“ÇOK ÜZGÜN HİSSETTİĞİ İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR BU”
"Şu an yönetimin veya taraftarların böyle bir şeye kesinlikle karşı çıkacağını düşünüyorum. Bir şekilde Fatih Tekke orada tutulacak.
Hata da yapabilir ama bu hataları herkes yaptı. Dedim ya, anlattım; 10 kişi kalmış, 9 kişi kalmışsın 70 dakika.
Bu kararı alması gerçekten büyük Trabzonsporlu olduğu için... Yani taraftara karşı, kulübe karşı kendini gerçekten çok üzgün hissettiği için alınmış bir karar bu." (Türk eski milli futbolcu ve teknik direktör Mehmet Yılmaz- HT Spor)
“TURU HEDİYE ETTİLER”
“Trabzonspor maça iyi başladı. Oyuna ağırlığını koymaya başlamıştı ki Ferencvaros ilk maçta olduğu gibi sert, kışkırtıcı ve yıldırıcı taktik faullerle oyunu kızıştırdı. Bu tuzağa ilk düşen Malinovskyi oldu. Peki… Cabral'a ikinci sarıdan kırmızı niye? Eğer sözlü itirazdan ikinci sarı verdi ise o başka! Son dakikalarda oyuncular arasında yaşanan kriz hakemin yetersizliğinden oldu. İlk maçta Igor Pajac bu maçta Rade Obrenovic maçı okuyamayan, kontrol edemeyen kalitesiz yönetimleriyle turu Ferencvaros'a hediye ettiler.” (Sabah- Mustafa Çulcu)