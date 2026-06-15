Fatih Terim, tek tek anlattı. "Bu yüzden yenildik, benim de keyfim kaçtı"
15.06.2026 12:20
Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na yenilgiyle başlamasını değerlendirdi.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Terim, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan ve gruba Avustralya yenilgisiyle başlayan millileri değerlendirdi.
Tecrübeli çalıştırıcının sözleri şu şekilde:
"KİMSE BIRAKMAYI DÜŞÜNMEMELİ"
"Kendimize şöyle bir motto koyamaz mıyız: Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuştur herkes. Bu en doğal şeydir. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. Çekya'yı 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı."
"BİR GALİBİYET BİLE GÖTÜREBİLİR"
"Bu maç bitti. Biten her şey, başlayan başka bir şeydir. 2 maçımız var. EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Türk Milli Takımı'nın önünde 2 maç var. Mesele son maça kadar mücadeleyi sürdürmek. Bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız."
"ALLAH ALLAH DİYECEKLER"
"Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. 'Allah Allah' diyecekler. Bazen doğru bilinen yanlışları anlatacağım. 'Hayda' denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek. Ay, güneş, gerçek hep çıkar."
"BENİM DE KEYFİM KAÇTI"
"Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Bize sürpriz gelecek bir oyun oynamadı Avustralya. Herhangi bir değişiklik yapmadılar oyunda. Kazancını da buna borçlu, çabuk oyuna ve bizim hatalarımıza."
"BİZ OYNAMADIK, OYALANDIK"
"Bizim milli takımımız yedekleri de kast ediyorum, hangi oyuncu oynarsa oynasın 5 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Son dakikalarda ben onlardan daha yaratıcılık ve meydan okuma bekledim açıkçası. Mücadele bekledim. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazım. Savunma yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Zorlamanın da tek yolu vardır, çabuk oynayıp tekrar tekrar deneyebilirdik. Biz oynamadık, oyalandık. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. İnşallah öyledir. Öbür maçta hallederler çünkü."