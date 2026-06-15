Fatih Terim, tek tek anlattı. "Bu yüzden yenildik, benim de keyfim kaçtı"

"Kendimize şöyle bir motto koyamaz mıyız: Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuştur herkes. Bu en doğal şeydir. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. Çekya'yı 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı."