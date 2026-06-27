Fatih Terim'den çarpıcı A Milli Takım yorumu. "Daha çok hayıflanacağız"

"Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim: "Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı ad ederlerdi." Türkiye Kupası, şampiyon nedir o, Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa... Hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı. Birincilik başarı ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak, bir kişi illa çıkar der ki: "Arkadaşlar ilk 20 dakika, 15 dakika gol yemiyoruz." Ya ben de dedim ki "Kardeşim niye gol atmıyoruz?" E iyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez, ayet değişmez. İnsanın koyduğu bir şey değişir."