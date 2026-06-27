Fatih Terim'den çarpıcı A Milli Takım yorumu. "Daha çok hayıflanacağız"
27.06.2026 12:56
Son Güncelleme: 27.06.2026 13:00
Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası serüvenini değerlendirdi.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelmişti.
Milliler, rakibini 3-2 mağlup etmiş ve organizasyona 3 puanla veda etmişti.
Teknik direktör Fatih Terim, ay-yıldızlıların Dünya Kupası'ndaki performansını kendi YouTube kanalında değerlendirdi.
İşte Terim'in sözleri:
"DAHA DA HAYIFLANACAĞIZ"
"Gruptan çıkan ABD'nin direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi... Çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız."
"EN KISA SÜREDE TEDAVİSİ YAPILMALI"
"Şu bir gerçek ki bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. En kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal ve zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve Uluslar Ligi organizasyonuna hazırlanmalıyız."
"ŞANS, ÇALIŞANA YARDIM EDER"
"Şans, iyi bir planın geriye kalanıdır. Şans, çalışana yardım eder. Aksi halde size 'merhaba' falan demez şans..."
"TEKRAR OYNASAK YENERİZ"
"Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'ı da, Avustralya'yı da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi tekrardan artık hedeflenmek lazım. Buradan çıkacak olan dersler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça daha da başarılı olacağımıza inanıyorum."
"İKİNCİLİK BAŞARI DEĞİLDİR"
"Evet, Metin Tekin ikincilik başarı değildir diye bir tespitte bulunmuş. Doğrudur, Metin tabii benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşimdir. Hem takım arkadaşımdı milli takımda, hem sonra da meslektaş olduk; beraber de çok da güzel bir turnuva geçirdik. Ayrıca da çok severim. Şimdi, insan hem futbolcuysa hem teknik adamsa buralardan bir şeyler alıp getirmeli. Yani doğru bir şeyi daha geliştirmeli. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsa ondan da vazgeçmeli."
"AYET DEĞİŞMEZ, İNSANIN KOYDUĞU ŞEY DEĞİŞİR"
"Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim: "Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı ad ederlerdi." Türkiye Kupası, şampiyon nedir o, Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa... Hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı. Birincilik başarı ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak, bir kişi illa çıkar der ki: "Arkadaşlar ilk 20 dakika, 15 dakika gol yemiyoruz." Ya ben de dedim ki "Kardeşim niye gol atmıyoruz?" E iyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez, ayet değişmez. İnsanın koyduğu bir şey değişir."
"BEN MESSI'CİYİM"
"Lionel Messi'yi çok seyrettim, hiç tanışmadım. Diego Maradona'yı yakından izledim. Çok büyük bir oyuncu ama ben Messi'ciyim. İnsan, bu tip oyuncuların hiç bırakmamasını istiyor."
"OSIMHEN-MBAPPE MÜTHİŞ OLUR"
Kadronuz için ikisini seçecek olsanız Mbappe, Haaland, Osimhen ve Kane’den hangisini seçersiniz?
"Bir defa Osimhen’i koyalım oraya... Osimhen-Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen-Kane de başka iş yapabilir. Bir de Haaland-Osimhen o da bambaşka olur. Sonuç olarak dördünü de birden oynatmayı isterim."