Fatih Terim'den Galatasaraylı yıldıza övgü. "Çok beğeniyorum"
10.11.2026 11:24
Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, sarı-kırmızılılarda son dönemdeki performansıyla yükselişe geçen ismi övdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup ederken yeni transfer Aleksey Batrakov performansıyla beğeni toplamıştı.
Amedspor'a iki gol atan Rus futbolcu, son dönemdeki performansını oynadığı maçlarda rakip fileleri sarsarak artırıyor.
Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim, genç futbolcunun performansına ilişkin övgü dolu yorumlar yaptı.
"ÇOK BEĞENİYORUM"
Rus basınına konuşan Terim, "Aleksey Batrakov çok yetenekli bir oyuncu. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda çok iyi durumda ve her geçen gün daha iyiye gidiyor." dedi.
Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle noktaladı:
"İstanbul'a, Galatasaray gibi büyük bir kulübe alışıyor. Bence Galatasaray'a ve İstanbul'a çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Gelecekte şu an olduğundan daha da iyi olacak."
SOSYAL MEDYADA BATRAKOV ÇILGINLIĞI
Batrakov'un yüksek performansı, sosyal medya hesabına da direkt etki etti.
Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer sürecinde Instagram'da 94 bin 400 takipçisi olan Batrakov'un şu anda 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Genç futbolcu böylelikle takipçi sayısında yüzde 959'luk bir yükseliş yakaladı.
REKOR KIRMIŞTI
Aleksey Batrakov, Stuttgart maçında 2 gol atarak Galatasaray tarihine geçmişti.
Almanya temsilcisinin filelerini 12. ve 15. dakikalarda havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu olmayı başarmıştı.
Batrakov, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu olmuştu.
BATRAKOV'UN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, 2022 yazında Lokomotiv Moskova II'ye yükseldi.
2024'ün ocak ayında ise A Takım'a yükselen Batrakov, 84 maçta 34 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.
Batrakov, 2026'nın Ağustos ayında ilk kez Rusya dışına çıkarak Galatasaray'a imza attı.
Genç futbolcu, Rusya Milli Takımı ile de 15 maçta 4 gollük bir performans ortaya koydu.