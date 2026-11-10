Fatih Terim'den Galatasaraylı yıldıza övgü. "Çok beğeniyorum"

Rus basınına konuşan Terim, "Aleksey Batrakov çok yetenekli bir oyuncu. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda çok iyi durumda ve her geçen gün daha iyiye gidiyor." dedi.

Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle noktaladı:

"İstanbul'a, Galatasaray gibi büyük bir kulübe alışıyor. Bence Galatasaray'a ve İstanbul'a çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Gelecekte şu an olduğundan daha da iyi olacak."