Fatih Terim'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na cevap. Videoda dikkat çeken hareket
21.06.2026 13:02
Teknik direktör Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na cevap verdi.
2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, A Milli Takım'ın Paraguay mağlubiyeti sonrası turnuvaya vedası hayal kırıklığı oluşturmuştu.
Dünya Kupası'nı YouTube'daki kanalında yorumlayan teknik direktör Fatih Terim, millilerin performansını değerlendirdir ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.
İşte Terim'in sözleri:
"MESELE BİZİM NE OYNADIĞIMIZDIR"
"Son oynadıkları grup maçlarında Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika takımları dahil olağanüstü savunma yapmaya çalışan ve büyük çoğunluğunda gol yemeyen bir takım vardı. Rakip analizler yapılır. Nedenine gelince bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Mesele, bizim ne oynadığımızdır. Bugün artık kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Burada en önemli şey senin ne yaptığındır."
"DUYGUSAL YÜKLER, SORU İŞARETİ BIRAKIR"
"Maça golle başlanması, bizde duygusal bir çöküşe yol açtı. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, kaybetse kaybetse güvenini kaybederler. Bu tarz duygusal yükler, oyuncuların kafasında soru işareti bırakır. Yetenekli oyuncular rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Bu yük onlara sıkıntı verirse sahada hataya yol açabilir."
"DEDİKLERİMİ TÜM ULUS ANLAMIŞ"
"Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği zaten çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür, tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak gibi sorulara bakalım. Bunlar daha önemli."
DİKKKAT ÇEKEN HAREKET
"(Yeri göstererek) Buralarda kalmayalım, geçelim."
NELER YAŞANDI?
Teknik direktör Fatih Terim, millilerin oynadığı Avustralya maçı sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
Terim, "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı, hataları görmeye, hazırlayan olalım. Öldürmeyin ya! O çocuklara, hocaya, federasyona ve orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım. Onlar bizim canlarımız. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da." demişti.
HACIOSMANOĞLU: "KİMDEN HESAP SORACAKSIN?"
Bu sözler üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Terim'e tepki göstererek "Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine." ifadelerini kullanmıştı.