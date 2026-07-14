Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Haaland itirafı ve devrim gibi öneri. "Beni 2-3 kez aramışlar"

"Sarı kart cezası alan bir oyuncu, önündeki 4 maçtan birinde bu cezayı çeker. Cezalı olan futbolcunun kulübü, maçtan ertesi gün futbol federasyonuna der ki 'Şu maçta cezasını çeksin'. Hiç olmazsa 'Bu hakem bilerek kart gösterdi' derdi kalkar. Derbide bütün oyuncular oynar. Önemli olan oyuncuyu kazanmak, derbiyi güzelleştirmek. Yunanistan'da biz yaşadık. Cezayı çekecek, ceza caydırıcı bir unsur. Kuralı değiştirmek elimizde."