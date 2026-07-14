Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Haaland itirafı ve devrim gibi öneri. "Beni 2-3 kez aramışlar"
14.07.2026 12:15
A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.
Teknik direktör Fatih Terim, şahsi YouTube kanalından açıklamalarına devam ediyor.
A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Terim, sarı-kırmızılılardaki dönemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde Molde'de forma giyen Erling Haaland'ı mali olumsuzluklar nedeniyle alamadıklarını söyledi.
Fatih Terim, yaşanan süreci şöyle anlattı:
"BENİ 2-3 DEFA ARAMIŞLAR"
"Haaland için olumlu rapor geldi. Bunun üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım. Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. "Ne oldu çocuklar?" dedim. "Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar" dediler."
"PARAYI ÇIKARAMADIK"
“Ancak o zaman rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık.”
"OYUNCU VERMEZSENİZ KÜLAHLARI DEĞİŞİRİZ"
"Arkadaşlar, altyapı ciddi bir iştir. Hayatım boyunca hiçbir altyapı maçının sonucunu merak etmedim. Bütün antrenörlerime söylediğim şudur: Şampiyon olmanızı herkes ister ama beni ilgilendirmez. Bana oyuncu vermezseniz külahları değişiriz."
"300 OYUNCUDAN 1 TANE BİLE ÇIKMIYORSA..."
“Hocam bu sene şampiyon olduk…” Kardeşim, tebrik ederiz ama bir oyuncu vermezseniz yollarımız ayrılır. Koca Galatasaray'a, elinden tutup getirip, taraftarı olduğu insanlar size yetenekli oyuncuları bırakıyor. 300 tane oyuncudan 1 tane bile çıkmıyorsa olmaz."
SARI KART ÖNERİSİ
"Sarı kart cezası alan bir oyuncu, önündeki 4 maçtan birinde bu cezayı çeker. Cezalı olan futbolcunun kulübü, maçtan ertesi gün futbol federasyonuna der ki 'Şu maçta cezasını çeksin'. Hiç olmazsa 'Bu hakem bilerek kart gösterdi' derdi kalkar. Derbide bütün oyuncular oynar. Önemli olan oyuncuyu kazanmak, derbiyi güzelleştirmek. Yunanistan'da biz yaşadık. Cezayı çekecek, ceza caydırıcı bir unsur. Kuralı değiştirmek elimizde."