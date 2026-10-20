Fatura İsmail Kartal'a: "İyi bir hoca olsaydı bu maç 4 olurdu"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında 2-0'dan puan kaybetmesi sonrası yorumcular teknik direktör İsmail Kartal'ı hedef tahtasının tam ortasına oturttu.

En sert yorumlar Serdar Ali Çelikler'den geldi: “Fenerbahçe'nin başında iyi bir hoca olsaydı bu maç çok rahat 4 olurdu, farka giderdi. İlk 11 dakika reaksiyonu harika ama sonrasındaki taktiksel dağılma kabul edilemez. Rakip takımlar artık ezberledi; Fenerbahçe’ye gol atmak istiyorsan Fener'in solundan orta yapacaksın, arka direkte mutlaka gol var! Ben açık söylüyorum, Semedo'dan nefret ediyorum, bu seviyenin oyuncusu değil. Bu kırılgan yapıyla haftaya Galatasaray deplasmanında çok daha büyük bir kriz bizi bekliyor.”