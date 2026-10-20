Fatura İsmail Kartal'a: "İyi bir hoca olsaydı bu maç 4 olurdu"
20.10.2026 23:50
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalması üzerine spor yorumcuları teknik direktör İsmail Kartal'a yüklendi.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında 2-0'dan puan kaybetmesi sonrası yorumcular teknik direktör İsmail Kartal'ı hedef tahtasının tam ortasına oturttu.
En sert yorumlar Serdar Ali Çelikler'den geldi: “Fenerbahçe'nin başında iyi bir hoca olsaydı bu maç çok rahat 4 olurdu, farka giderdi. İlk 11 dakika reaksiyonu harika ama sonrasındaki taktiksel dağılma kabul edilemez. Rakip takımlar artık ezberledi; Fenerbahçe’ye gol atmak istiyorsan Fener'in solundan orta yapacaksın, arka direkte mutlaka gol var! Ben açık söylüyorum, Semedo'dan nefret ediyorum, bu seviyenin oyuncusu değil. Bu kırılgan yapıyla haftaya Galatasaray deplasmanında çok daha büyük bir kriz bizi bekliyor.”
SERHAT AKIN: "YAPAY ZEKA BİLE BUNLARA YETMEZ"
Fenerbahçe'nin "Kadıköy Boğası" lakaplı eski golcüsü Serhat Akın da, bu tablonun sürpriz olmadığını söyledi: “Aston Villa maçında çıkıp anlattık, 'Yapmayın' dedik ama dinletemedik. Kadıköy'deki bu tablo maalesef sürpriz değil, kaçınılmaz sondu. Öyle bir plansızlık, öyle bir saha içi organizasyonsuzluğu var ki... Yapay zekanın zekasını bitirir bunlar! Yapay zekaya bu takımı sorsan, 'Al aboneliğini de çek git' der, sistemi kapatır. 2-0 öne geçtiğin maçı 90'da elinle vermek taraftara ihanettir.”
"SEZON BAŞI PLANLAMASININ YANLIŞLIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Hakem yorumcusu Erman Toroğlu da, Fenerbahçe'nin büyük takım reflekslerini kaybettiğine işaret ederek, "Kardeşim, büyük takım refleksleri bu değil. Sen Fenerbahçe'ysen, kendi evinde maça fırtına gibi başlayıp 11 dakikada 2-0'ı bulduysan o skoru vermeyeceksin. Büyük takım bu skoru tutar, maçı soğutur, gerekirse bitirir. Bu kadar kolay oyundan kopulmaz. Fatura sadece sahaya kesilemez, bu kırılganlık sezon başı planlamasının yanlış yapıldığının en büyük kanıtıdır." dedi.
"İSMAİL KARTAL OYUNA MÜDAHALELERDE GEÇ KALDI"
Eski hakemlerden Fırat Aydınus da "Fenerbahçe ikinci yarıda orta sahadaki direncini tamamen kaybetti, adeta çöktü. İsmail Kartal oyuna müdahale etmekte çok geç kaldı, kulübeden yapılan hamleler de skoru tutmaya yetmedi, takımı geriye yaslamaktan başka işe yaramadı. Evet, hakem yönetiminde skora doğrudan etki edecek fahiş bir hata yoktu. Fenerbahçe bu puanı tamamen kendi taktiksel hataları ve sahaya yansıyan fiziksel düşüşü nedeniyle kaybetti" yorumunu yaptı.